من هو "حميدتي" وما هي قوات الدعم السريع؟

قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) يتصدر حاليا الاخبار العربية والعالمية في اعقاب الصراع الذي اندلع فجاة وعلى نحو غير متوقع مع قوات الجيش السوداني التي يقودها رئيس المجلس السيادي السوداني وزير الدفاع عبدالفتاح البرهان.

من هو دقلو (حميدتي) ؟

ينحدر الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) من قبيلة عربية بدوية على الحدود بين تشاد والسودان قاد مليشيا الجنجويد للقضاء على المتمردين في الاقليم بدعم واسناد من الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير ، ووفق معلومات فان دقلو لم يتدرج في الرتب العسكرية الطبيعية بل قفز الى رتبه فريق فجاة

الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) من مواليد العام 1975 اقر في مقابلة مع وكالة الانباء الفرنسية بانه في الاساس تاجر اغنام وماشية في السودان وليبيا وتشاد

ومع اندلاع المعارك في دارفور توقفت اعماله التجارية فانخرط في عام 2003، بوحدة حرس الحدود التي تقودها الخرطوم، قال ان هدفه تحرير البلاد من عناصر التمرد التي تقودها شخصيات معظمها من أصول أفريقية

ظهر لاول مرة في فيديو تم تصويره في دارفور وحاول حميدتي اخفاء وجهه عن الكامير من بين الجموع ، لكنه في عام 2013، ظهر ليصبح قائدا لقوة جديدة مؤلفة خصوصا من ميليشيات سابقة هي "قوات الدعم السريع".

سيطر على مناجم الذهب والثروات الطبيعية الثمينة في البلاد وادارها بواسطة شركته التي اطلق عليها اسم "الجنيد"، واما المناجم التي لم تكن تحت سيطرته فقد تعهد بحراستها مقابل مالي كبير، وباتت هذه المناجم مصدرا هاما لتمويل تلك القوات حيث اغدق على اتباعه بالاموال لكسب ولاءهم والعمل لصالحه

من اهم المناجم التي يسيطر عليها حميدتي بواسطة قواته الدعم السريع ، منجم ذهب في جبل عامر منذ 2017، ومناجم أخرى في جنوب كردفان

في مقابلة مع صحيفة "إندبندنت" البريطانية، عام 2019، ادعى انه لا يجمع ما بين "السلطة والثروة"، ونفى امتلاكه لمناجم الذهب او ضلوعه بالعمل فيها او امتلاكه للشركة المذكورة وقال "لا أملك مناجم.. ليس هناك سوى منجم واحد في جبل عامر وثمة شراكات مع آخرين" واشار الى انه يدفع الزكاة عنها ويلتزم بالاجراءات القانونية الخاصة بقانون الشركات في السودان