من هو مرتكب اعتداء محافظة الشرطة في باريس؟

ويتضح من المعلومات التي سربتها وسائل الإعلام الفرنسية استنادا إلى أشخاص يعملون في مقر محافظة الشرطة، إلى أن المعتدي كان موظفا إداريا في الخامسة والأربعين.

وقد قُتل الشخص الذي اعتدى على موظفين في محافظة الشرطة الباريسية يوم الخميس 03 أكتوبر 2019. وخلف الاعتداء 4 قتلى منهم امرأة و3 رجال من عناصر الشرطة.

ومنذ وقوع الاعتداء طرح سؤال حول معرفة الطريقة التي قتل من خلالها هذا الشخص أربعة أشخاص في ظرف وجيز في مقر محافظة الشرطة حيث يفترض مبدئيا أن يكون المكان محميا وأن يكون فيه أشخاص مسلحون.

ولم تتم الإجابة عن هذا السؤال بعد مرور بضع ساعات على الاعتداء.

وقال لويك ترافير، أحد الناشطين في إحدى نقابات الشرطة الفرنسية إن المعتدي كان "يقوم بمهام إدارية منذ أكثر من عشرين عاما في محافظة الشرطة الباريسية. وقد نقل آخر مرة إلى مكتب مديرية المخابرات العامة. ولم تكن لديه أية مشكلة مع الزملاء الآخرين. ولم يكن معروفا كشخص مشتبه في أمره".

وأضاف الناشط النقابي في الشرطة الفرنسية فقال: " كل ما في الأمر أن المعتدي كان موظفا مثاليا حسب ما يبدو ولم يكن مصدرا للمشاكل". ولكن بعض وسائل الإعلام الفرنسية تحدثت ذكرت أن المعتدي كان معاقا، بل إن بعض وسائل الإعلام تحدثت عنه فقالت إنه كان مصابا بالبكم والخرص.