من هو منفذ عملية قلنديا قرب القدس؟ (صورة)

أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد الشاب اسحاق العجلوني من كفر عقب إثر إصابته برصاص الاحتلال على حاجز قلنديا فجر اليوم السبت.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص حراس أمن إسرائيليين بعد تبادل إطلاق النار معهم على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

ووفقًا للتقارير العبرية، وصل الشاب الفلسطيني من الضفة الغربية إلى الحاجز وفتح النار على حراس الأمن في المكان، مما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح طفيفة في يده.

قام حراس الأمن بالرد على إطلاق النار وقتلوا الشاب الفلسطيني، ووفقًا لادعاءات الشرطة الإسرائيلية، وقع الحادث حوالي الساعة 02:40 عندما وصل الشاب من المناطق الفلسطينية وأطلق النار على قوات الأمن المتواجدة في المكان، مما أسفر عن إصابة حارس أمن بجروح طفيفة.

ردت قوات الأمن على إطلاق النار وقامت بتصفية الشاب، وتم ضبط بندقية M-16 بحوزته.

أصيب حارس أمن اسرائيلي بجروح طفيفة وتم نقله لتلقي العلاج الطبي في مستشفى "هداسا عين كارم".

