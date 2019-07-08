من هو نائب الرئيس الاسد الجديد؟

اثارت الاقالات والتعيينات التي اجتاحت الصف الاول من الاجهزة الامنية السورية تساؤلات في اوساط السياسيين وحتى المقربين من الدول الداعمة للرئيس السوري بشار الاسد

الاقالة الابرز كانت للموالي الاول مسؤول المخابرات الجوية اللواء جميل الحسن الذي اطيح به بعد مسيرة طويلة ظل خلالها ملازما للرئيس السوري بشار الاسد ومنفذا مطيعا لسياساته وحامي امنه وامن العائلة التي تحكم البلاد وتم تعيين اللواء غسان جودت اسماعيل

التقارير تشير الى ان الاسد عمل على ابعاد بعض المتورطين بجرائم الحرب والمطلوبين دوليا، علما ان اللواء الحسن قد دخل قائمة العقوبات الاميركية وبالتالي فانه جزءا من النظام ورحيله يعني رحيل العقوبات معه وفق ما تعتقد مصادر موالية لنظام الاسد

الامر الذي تتحدث عنه المصادر تفيد بان الاسد يحاول ان يعبد الطريق امام نائبه الجديد والذي من المؤكد انه سيرث الحكم بعد رحيله

وتتحدث التقارير عن نيه الاسد لتعيين اللواء علي مملوك وهو الصندوق الاسود لعائلة الاسد والموالي الابرز لهم

مملوك كان خلال سنوات الازمة مرسال امين للقيادة السورية واجرى عدة لقاءات امنية سرية في عمان ومسقط والرياض والقاهرة مع قيادات عربية وغربية تفاوض بموجبها على بقاء الاسد في سدة الحكم

وبينما كانت الانظار تتحدث عن تعيين العميد سهيل الحسن الملقب بالنمر والمدعوم روسيا عسكريا وسياسيا وامنيا ليرث كرسي الرئاسة، فان تقارير اخرى رجحت ان يكون ماهر الاسد قائد الفرقة الرابعة والقيادي الشرس في الجيش السوري هو الوريث لشقيقه الرئيس سيما وانه مدعوم ايرانيا ومعارضا للسياسة الروسية القاضية باخراج ايران ومليشياتها من سورية

واستنادا لموقع ويكيبيديا فـ اللواء علي المملوك ضابط سوري لقبه أبو ايهم من مواليد دمشق 1946 البحصة ، يعود تاريخ عائلته إلى أحمد باشا المملوك قبل مئة عام والمدفون في مقابر عائلة المملوك بمقابر الدحداح بدمشق كما أن لعائلته فروع في كل من لبنان وفلسطين ومصر.

وهو واحد من أبرز القادة الامنيين السوريين، يحظى علي مملوك بثقة كبيرة من الرئيس السوري بشار الاسد وقد عينه رئيسا لمكتب الأمن الوطني خلفا لهشام بختيار الذي قتل في تفجير بدمشق، وقد شغل سابقا منصب مدير امن الدولة.

فرض عليه كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية بتهم قمع المظاهرات أثناء الثورة السورية.

علي مملوك متهم حالياً بمحاولة تفجير الوضع في لبنان بالاتفاق مع الوزير اللبناني ميشيل سماحة الذي اعترف مؤخراً بنقله متفجرات بسيارته لتنفيذ اغتيالات لقائمة من الأشخاص بالاتفاق مع علي مملوك