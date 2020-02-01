من هي الفصائل الفلسطينية العشرة التي تقاتل مع الاسد؟

عدنان علي

هل باتت فلسطين مكسر عصا المحبطين؟

بعض المثقفين والفنانين السوريين انخرطوا في السنوات الأخيرة بالتنظير السياسي، بدافع ما يحصل من أهوال في سورية، لكن على الاغلب ظلت مساهماتهم تندرج في إطار الكلام العاطفي الشعبوي (سوالف دواوين وحكي مقاهي) دون أن يمتلكوا المعلومات الأساسية حول الموضوع الذي يدلون بدلوهم فيه، ولا المنهج والرؤية السياسية الصائبة. وطبعا نظرا لشهرتهم، تأتيهم تعليقات مؤيدة ومباركة من أشخاص أشد جهلا وتعصبا، من صاحب الفكرة.

وما أدلى به رسام الكاريكاتير علي فرزات حول موقف الفلسطينيين مما يجري في سورية، لا يخرج عن هذا الإطار، لغو متناقل دون تدقيق مهني، ودون وازع أخلاقي.

لست بوارد، التدليل على ما خسره وما قدمه الفلسطينيون في سورية خلال الثورة السورية من تضحيات وخسائر لا تقل نسبة لعددهم عما قدمه اخوتهم في سورية، لكن أريد فقط أن أعلق على موضوع قائمة المنظمات الفلسطينية التي يقال انها تقاتل الى جانب النظام السوري، وهي قائمة لا أعرف من وضعها، لكن واضح أنه لا يعرف الكثير عن الواقع الفلسطيني، وأوردها الأخ فرزات، كعادته، وعادة كل شخص غير مهني، دون تدقيق.

ودون الخوض مفصلا في كل فصيل وهي عشرة فصائل فلسطينية بحسب القائمة الاصلية، فان اغلب هذه الفصائل المفترضة ليس لها وجود عسكري على الأرض، ووجودها اداري واعلامي. وحتى على هذا الصعيد هي ضعيفة، وبالكاد يصدر عنها موقف كل بضع سنين، مثل قوات الصاعقة وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني (التي كان يسميها ياسر عرفات بعز قوتها "جبهة حبنا" وهي الان فرع سورية بقيادة خالد عبد المجيد لا يزيد عدد كوادرها عن 5 أشخاص هم الأمين العام وسائقه ومرافقه وواحد يعمل بالإعلام يكتب بيانات ويدير صفحة مترهلة على الفيسبوك).. الخ.

أما الفصائل التي قاتلت بالفعل الى جانب النظام في مرحلة من المراحل، وهما تحديدا اثنتان الجبهة الشعبية- القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل، وفتح الانتفاضة، فقد اقتصرت مساهمتهما تقريبا على حيز مخيم اليرموك على أساس الدفاع عن المخيم، وهي صفحة طويت من زمن مع سقوط المخيم بيد النظام.

يبقى جهتان ما زالتا تقاتلان مع النظام محسوبتان على الفلسطينيين، وهما "لواء القدس" الذي كلفت المخابرات العسكرية السورية في حلب الفلسطيني محمد السعيد من مخيم النيرب بتأسيسه عام 2013، وبهذا المعنى فهو ليس فصيلا فلسطينيا أصيلا، بل تصنيع مخابراتي ولد في خضم الثورة السورية لوظيفة محددة، وهي محاولة استقطاب الفلسطينيين في حلب للوقوف مع النظام، وفعلا نجح السعيد باستقطاب بعضهم، قبل ان يتحول لواء القدس الى تنظيم مفتوح بعد أن احتضنته روسيا لموازنة الميليشيات الايرانية، حيث اكثر من نصف مقاتليه اليوم ليسوا من الفلسطينيين، بل من ارياف حلب.

أما جيش التحرير الفلسطيني، فهو في الأصل جيش نظامي، يلزم كل شاب فلسطيني مقيم في سورية بالسحب اليه على غرار الشبان السوريين الذين يسحبون للخدمة في الجيش السوري النظامي. ويخضع جيش التحرير عسكريا واداريا وماليا لقيادة الأركان السورية. وكان يضم 3 ألوية تتوزع في ريف السويداء وقطنا وجبل الشيخ، لكن مع انخفاض عدد الفلسطينيين في سورية اليوم الى أكثر من النصف، فطبيعي أن تعداد الجيش اليوم نصف ما كان.

نعم في بعض المراحل، تم زج اعداد من أفراد جيش التحرير في معارك النظام في درعا والغوطة وربما حمص وادلب، لكن ذلك تراجع الان، علما أن الكثير من ضباط وعناصر الجيش انشقوا عنه منذ بدايات الثورة، وبعضهم جرى تصفيتهم من قبل النظام.

يبقى أن نشير الى أن قائمة "الفصائل العشرة"، تضم أسماء لا وجود لها على أرض الواقع، وانما فقط في دعايات الفيسبوك مثل "قوات الجليل" و"شباب العودة الفلسطيني" و"الحزب الفلسطيني الديمقراطي" و"حركة فلسطين حرةّ" باستثناء هذه الأخيرة التي برز اسم مؤسسها ياسر قشلق في بداية الثورة السورية قبل ان تنطفئ مع صاحبها خلال أشهر قليلة.

طبعا، من نافل القول ان بين الفلسطينيين، كما السوريين، مؤيدين للنظام السوري على وقع دعايته وشعاراته مع القضية الفلسطينية، خاصة في هذا الزمن العربي، الذي بات يعز فيه نصرة فلسطين حتى بالكلام.