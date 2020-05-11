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من يصنع طائرات الدرونز السعودية؟

منشور 11 أيّار / مايو 2020 - 12:31
ودرس الزهراني هندسة الفضاء والطائرات في جامعة أمبري ريدل بولاية فلوريدا الأمريكية
ودرس الزهراني هندسة الفضاء والطائرات في جامعة أمبري ريدل بولاية فلوريدا الأمريكية

قالت مصادر اعلامية سعودية ان إجمالي عدد الطائرات دون طيار في المملكة يبلغ أكثر من 2000 طائرة وانه يتم تصنيعها داخل البلاد 

واشار برنامج "نقدر"، المُذاع عبر قناة "السعودية" الرسمية، الى  إن هناك أكثر من ألفي طائرة بدون طيار في السعودية.

وخلال خلقة البرنامج المُخصصة للحديث عن صناعة الطائرات بدون طيار في المملكة، قال مذيع البرنامج مهند أبوعبيد إنه يجري إنتاجها من قبل 6 جهات حكومية على الأقل، فيما توجد 3 شركات تابعة للقطاع الخاص تعمل في نفس المجال.

وأشار مُقدم البرنامج إلى أن هذه النوعية من الطائرات يترواح سعرها ما بين 10 آلاف إلى 5 ملايين ريال سعودي.

وأجرت قناة "السعودية" جولة في معمل شركة "بُراق" المُتخصصة في إنتاج طائرات بدون طيار. والتقت مؤسسها سعيد الزهراني، وهو شاب سعودي عمره 27 عامًا.

ودرس الزهراني هندسة الفضاء والطائرات في جامعة أمبري ريدل بولاية فلوريدا الأمريكية. وسبق فاز في إحدى مسابقات مركز الشيخ محمد بن راشد للفضاء بالإمارات وفق ما نقل تقرير على موقع السي ان ان الاميركية 

وتعني شركة "براق" بصناعة الطائرات بدون طيار لأغراض تجارية وعسكرية.

واستدعى الزهراني اسم "براق" من التراث الإسلامي، ولأنه هدفه في النهاية "صناعة شىء فائق السرعة"، واستخدام هذه الطائرات على كوكب المريخ.


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