من يصنع طائرات الدرونز السعودية؟

قالت مصادر اعلامية سعودية ان إجمالي عدد الطائرات دون طيار في المملكة يبلغ أكثر من 2000 طائرة وانه يتم تصنيعها داخل البلاد

واشار برنامج "نقدر"، المُذاع عبر قناة "السعودية" الرسمية، الى إن هناك أكثر من ألفي طائرة بدون طيار في السعودية.

وخلال خلقة البرنامج المُخصصة للحديث عن صناعة الطائرات بدون طيار في المملكة، قال مذيع البرنامج مهند أبوعبيد إنه يجري إنتاجها من قبل 6 جهات حكومية على الأقل، فيما توجد 3 شركات تابعة للقطاع الخاص تعمل في نفس المجال.

#نقدر | متواجدون اليوم في معمل "بُراق"، معمل سعودي متخصص في انتاج طائرات بدون طيار. #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/yMM5R8h6sw — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) May 9, 2020

وأشار مُقدم البرنامج إلى أن هذه النوعية من الطائرات يترواح سعرها ما بين 10 آلاف إلى 5 ملايين ريال سعودي.

وأجرت قناة "السعودية" جولة في معمل شركة "بُراق" المُتخصصة في إنتاج طائرات بدون طيار. والتقت مؤسسها سعيد الزهراني، وهو شاب سعودي عمره 27 عامًا.

ودرس الزهراني هندسة الفضاء والطائرات في جامعة أمبري ريدل بولاية فلوريدا الأمريكية. وسبق فاز في إحدى مسابقات مركز الشيخ محمد بن راشد للفضاء بالإمارات وفق ما نقل تقرير على موقع السي ان ان الاميركية

#نقدر | تعرفوا على "سعيد الزهراني" شاب سعودي عمره 27 سنة، أسس شركة براق لصناعة الطائرات. pic.twitter.com/Y2JalyGIL9 — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) May 9, 2020

وتعني شركة "براق" بصناعة الطائرات بدون طيار لأغراض تجارية وعسكرية.

واستدعى الزهراني اسم "براق" من التراث الإسلامي، ولأنه هدفه في النهاية "صناعة شىء فائق السرعة"، واستخدام هذه الطائرات على كوكب المريخ.