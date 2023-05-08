مهاتير: الصين صانعة للسلام في العالم

قال رئيس الوزراء الماليزي الأسبق، مهاتير محمد، إن الصين أصبحت صانعة للسلام في العالم، وهو ما لا تريده الولايات المتحدة.

وقال محمد في مقابلة مع صحيفة جلوبال تايمز الصينية اليوم الاثنين إن الصين تقوم بدور جديد غير عادي من خلال محاولتها حل المشاكل بين أوكرانيا وروسيا عبر حثهما على تحقيق السلام وتسوية خلافاتهما فيما بينهما.

وقال رئيس الوزراء الماليزي الأسبق أن الصين نجحت بشكل جيد للغاية كصانع للسلام، منوها إلى وساطتها الناجحة بين السعودية وإيران.

مشددا على أنه يجب أن تستمر في ذلك حيث سيتم الاعتراف بالصين حينئذ كدولة تريد تحقيق السلام في العالم، الأمر الذي من شأنه أيضا تعزيز التجارة والازدهار المشترك.

واكد مهاتير إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يريدان أن تقوم الصين بهذا الدور.

