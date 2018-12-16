مهاتير محمد: الاعتراف بالقدس عاصمة ل"اسرائيل" ليس من حق الدول
رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد
انتقد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الأحد، تحرك أستراليا للاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، قائلا إن مثل هذا الاعتراف “ليس من حق” الدول.
وقال مهاتير على هامش مؤتمر في بانكوك، “ينبغي أن تظل القدس على ما هي عليه الآن وليس عاصمة لإسرائيل”.
وأضاف “دائما ما كانت القدس تابعة لفلسطين، وبالتالي فما الداعي لاتخاذ مبادرة بتقسيم القدس التي لا تنتمي لهم… ليس لديهم أي حقوق”.
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