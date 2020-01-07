مهاتير محمد: على المسلمين أن يتحدوا بعد مقتل سليماني

قال رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، الثلاثاء، إن الدول الإسلامية يتعين أن تتحد لحماية أنفسها من التهديدات الخارجية، ووصف اغتيال الولايات المتحدة لقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بأنه غير أخلاقي.

وأثار رئيس الوزراء الماليزي توترات دبلوماسية في الشهور القليلة الماضية بالحديث علنا عن قضايا مهمة للعالم الإسلامي وقال أيضا إن استهداف سليماني بضربة جوية نفذتها طائرة مسيرة يتنافى مع القانون الدولي.

وأثار مقتل سليماني في بغداد يوم الجمعة الماضي مخاوف من نزاع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط. وقال مهاتير إن هذا قد يؤدي أيضا لتزايد “ما يطلق عليه إرهابا”.

وأضاف للصحافيين “حان الوقت كي تتحد الدول الإسلامية”.

وتجمع نحو 50 شخصا منهم نساء منتقبات أمام السفارة الإيرانية في العاصمة الماليزية كوالالمبور وهتفوا “تسقط أمريكا”.

وحاول مهاتير الحفاظ على علاقات جيدة مع إيران على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. ويعيش نحو عشرة آلاف إيراني في ماليزيا.

وتوترت العلاقات بين ماليزيا وكل من الهند والسعودية بعد تصريحات مهاتير في الآونة الأخيرة بشأن معاملة المسلمين في الهند وانتقاده لمنظمة التعاون الإسلامي التي تتخذ من السعودية مقرا.

وقال مهاتير “أقول الحقيقة، ما تفعلونه ليس صوابا، أعتقد أن من حقي الحديث صراحة”. (رويترز)