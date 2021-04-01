مهرب يلقي بطفلتين من أعلى جدار عند الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة (فيديو)

ألقيت طفلتان من الإكوادور (3 و5 أعوام) من جدار يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار عند الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة، حسبما ذكرت الهيئة الأميركية للجمارك وحماية الحدود.

وأبلغ مشغل كاميرات المراقبة العناصر في مركز حراسة حدودي، الذين توجهوا إلى هذه المنطقة النائية في ولاية نيو مكسيكو الأميركية.

وقالت الهيئة الأمريكية في بيان: "مساء الثلاثاء شاهد عنصر من سانتا تيريزا، مكلف بتشغيل الكاميرات، مهربا يلقي طفلتين من أعلى جدار حدودي يبلغ علوه 14 قدما، حوالي أربعة أمتار"

U.S. Border Patrol Agents rescued two toddlers who smugglers dropped from the top of a barrier approximately 14 feet high, before fleeing the area.



The minors were transported to a hospital for evaluation and are now in Border Patrol temporary holding. https://t.co/1TEQ91uSeK pic.twitter.com/WP5kxvllrb — ABC News (@ABC) March 31, 2021

وقد نقلت الطفلتان إلى مركز للهيئة في سانتا تيريزا في ولاية نيومكسيكو للخضوع لفحوصات طبية، ومن ثم إلى مستشفى محلي في خطوة احترازية.

وقالت مسؤولة الدورية، غلوريا تشافيز، في بيان: "أنا مصدومة بالطريقة غير الإنسانية التي ألقى عبرها هؤلاء المهربون طفلتين بريئتين من أعلى جدار ارتفاعه 14 قدما"، مشيرة إلى أن حرس الحدود الأميركيين يعملون مع السلطات المكسيكية لتحديد هوية المهربين.

وأضافت: "لولا يقظة عناصرنا بواسطة التكنولوجيا النقالة لكانت تعرضت هاتان الشقيقتان لساعات لظروف الصحراء القاسية".