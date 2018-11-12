مهرجان أجيال السينمائي السادس يعرض 81 فيلماً من 36 بلداً

يستمر المهرجان لستة أيام من 28 نوفمبر إلى 3 ديسمبر

• قائمة الأفلام تتضمن 23 فيلماً طويلاً و 58 فيلماً قصيراً، 24 فيلماً من العالم العربي و 44 فيلماً لمخرجات نساء و 14 فيلماً تدعمها مؤسسة الدوحة للأفلام

• أجيال 2018 يكرّم الفنان الراحل عبد العزيز جاسم ويقدم جائزة جديدة خاصة بالتمثيل تحمل اسمه ضمن برنامج "صنع في قطر" من تقديم أوريدو

• برنامج المهرجان يعرض أفلاماً روسية في قسم "صنع في روسيا" ضمن فعاليات العام الثقافي لقطر وروسيا

• المهرجان يقدم 4 عروض عالمية أولى لأفلام حصلت على منح من صندوق الفيلم القطري خلال الأعوام السابقة

• لجنة التحكيم تضم 550 حكماً من 55 بلداً من ضمنهم 25 حكماً دولياً

الدوحة، قطر، 12 نوفمبر 2018: يعرض مهرجان أجيال السينمائي السادس، من تقديم مؤسسة الدوحة للافلام، مجموعة من 81 فيماً من 36 بلداً تعبر عن قوة وتأثير الأفلام في تشكيل المفاهيم والأفكار وتلهم الجمهور من كافة الأعمار وتشجع على الحوار والنقاش حول قضايا مهمة تؤثر على عالمنا اليوم.

ويستمر المهرجان لستة أيام من 28 نوفمبر إلى 3 ديسمبر في الحي الثقافي كتارا، حيث يقدم عروضاَ عامة وعروضاً خاصة بحكام أجيال، وحلقات نقاشية تفاعلية ومراسم السجادة الحمراء وأنشطة موجهة للمجتمع تناسب جميع الأعمار. كما يوفر المهرجان فرصة ثانسة لعشاق السينما لمشاهدة الأفلام في خارج كتارا وذلك في سينما نوفو في اللؤلؤة قطر.

وتشهد الليلة الافتتاحية للدورة السادسة من المهرجان عرض فيلم "ملاعب الحرية" (ليبيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، هولندا، كندا، لبنان، قطر/2018) للمخرجة نزيهة عريبي. حصل الفيلم الوثائقي الملهم على دعم من برنامج المنح بمؤسسة الدوحة للأفلام ويظهر كيف يمكن للشجاعة التغلب على العوائق الثقافية والصور النمطية في المجتمع بهدف تحقيق الاخلام والتطلعات. ويحكي الفيلم قصة الأمل والتضحية في بلد تعد الأحلام فيه ضرباً من الترف، ويتتبع مسيرة ثلاث سيدات وجهودهن لتشكيل فريق كرة قدم للسيدات في ليبيا ما بعد الثورة، وفي وقت تنزلق فيه البلاد نحو حرب أهلية. كما يأتي هذا الفيلم في الوقت الذي تسلمت فيه قطر راية كأس العالم من روسيا حيث تستضيف البطولة القادمة على أراضيها.

تباع تذاكر المهرجان ابتداءً من 13 نوفمبر في متجر فناك في لاجونا مول والدوحة فستيفال سيتي، وابتداءً من 17 نوفمبر في شباك التذاكر الرئيسي لمهرجان أجيال في كتارا في المبنى 12. كما يبدأ بيع التذاكر إلكترونيا ابتداءً من 13 نوفمبر على الموقع الإلكتروني www.dohafilminstitute.com/festival. ولمزيد من المعلومات حول المهرجان وفعالياته، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروتي www.dohafilminstitute.com/filmfestival..

وقالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة مهرجان أجيال السينمائي: "الشجاعة عامل رئيسي للتغلب على المصاعب، وهذه الحقيقة تظهر جلياً في الأفلام التي اختارها فريق البرمجة في مؤسسة الدوحة للأفلام للمشاركة في مهرجان أجيال السينمائي لهذا العام. في الدورة السادسة من أجيال، نواصل الاحتفال بالأفلام مع المجتمع، والبناء على قيم ورسالة المهرجان لإظهار قوة الأصوات السينمائية وقدرتها على تشكيل المفاهيم وتغيير الأفكار لدى الأفراد والمجتمعات، وتوفير فضاء إبداعي للانطلاق بالخيال إلى آفاق أوسع."

وأضافت :"أجيال احتفال بالسينما لكل الأجيال، يؤمن بأهمية مشاركة القصص الواقعية من حياتنا اليومية مع الجمهور من مختلف مشارب الحياة، بهدف تعزيز قيم الاحترام وتقييم النظرة العالمية للمواطنين في وقتنا الراهن. ويؤدي المهرجان دوراً مهماً في تقدم مسيرة المجتمع الإبداعي في قطر والمنطقة، من خلال اعتماد برمجة وأنشطة وحوارات تعكس واقع مجتمعاتنا وتترك تأثيراً فيهم".

لمحة عن برنامج 2018

يقدم مهرجان أجيال السينمائي أفلاماً تعكس مختلف الثقافات المتنوعة في العالم ويواصل عرض أعمال مخرجين يتمتعون بمسيرات مهنية مختلفة. يضم البرنامج 23 فيلماً طويلاً و 58 فيلماً قصيراً من ضمنها 24 فيلماً من العالم العربي و 44 فيلماً لمخرجات نساء. ومن بين هذه الأفلام يضم البرنامج أفلاماً مفضلة لدى الجمهور وأخرى فازت بجوائز قيمة منها فيلم "كفرناحوم" لنادين لبكي الفائز بجائزة التحكيم الكبرى في مهرجان كان السينمائي، وفيلم "مطار تمبلهوف المركزي" للمخرج كريم عينوز الفائز بجائزة أمنستي الدولية في مهرجان برلين السينمائي، وفيلم "بلا ثمن" للمخرج ديريك دونين الفائز بجائزة مهرجان صندانس، بالإضافة إلى الأفلام المفضلة لدى الجماهير منها فيلم "3 وجوه" للمخرج جعفر بناهي وفيلم الرسوم المتحركة "ميراج" للمخرج المعروف مامارو هوسادا.

ويواصل مهرجان أجيال السينائي عرض تجربة سينمائية فريدة في العالم تعتمد على الترجمة الإثرائية والوصف السمعي البصري، ويقدم في هذه الدورة فيلم "ذيب" للمخرج ناجي أبو نوار. حصل الفيلم على دعم مؤسسة الدوحة للأفلام كما رشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية في عام 2016 وفاز بجائزة بافتا في فئة أول عمل لمخرج. ويقدم الفيلم احتفالاً بيوم الأمم المتحدة العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تقدم التجربة بعرض يعتمد الترجمة الإثرائية والوصف السمعي البصري بالتعاون مع معهد دراسات الترجمة بكلية العلوم الإنسانية والدراسات الاجتماعية في جامعة حمد بن خليفة.

كما يمكن للجمهرو متابعة مجموعة واسعة من 58 فيلماً قصيراَ من مختلف أرجاء العالم تؤكد على أهمية ومكانة هذا النمط من الأفلام.

تكريم وصنع في قطر

يقدم مهرجان أجيال السينمائي 2018 تكريماً وتحية سينمائية للفنان القطري المعروف والشخصية الاستثنائية الراحل عبد العزيز جاسم كما تقدم جائزة عبد العزيز جاسم للتمثيل ضمن برنامج "صنع في قطر".

يضم برنامج صنع في قطر 2018، من تقديم أوريدو، 16 فيلماً ملهماً من ضمنها العروض العالمية الأولى لأفلام أنجزت مؤخراً بعد أن حصلت على منح من صندوق الفيلم القطري وهي: "المسرح المكشوف" لمهدي علي علي، "شهاب" لأمل المفتاح، "فضاء ناصر" لمحمد المحميد، "أنا مب أبوي" لنايف المالكي. وتبرز هذه الأفلام المواهب القطرية المميزة التي تقدم قصصنا لمحلية إلى العالم.

الضيف المميزون

يرحب مهرجان أجيال السينمائي 2018 في قطر بمجموعة من الشخصيات السينمائية المميزة في السينما والفن والأعمال الإنسانية من ضمنهم المخرجة نادين لبكي، المنتج والمؤلف الموسيقي خالد مزنر، الفنان إل سيد، الممثلون توم فلتون، إيفانجلين ليلي، توبا أونسال، إنجين ألتان دوزياتان، بولنت إنال والفائز بجائزة نوبل للسلام كايلاس ساتيارثي.

الأفلام حاصلة على دعم من مؤسسة الدوحة للأفلام

يعرض مهرجان أجيال في هذه الدورة 14 فيلماً حصلت على دعم المؤسسة من خلال برنامج المنح، التمويل المشترك، صندوق الفيلم القطري أو صنعت بإشراف وتوجيه من البرامج المختلفة وورش العمل. ومن هذه الأفلام "ما تريده ولاء"، "الرجل الذي سرق بانكسي"، "ولدي"، كفرناحوم" وغيرها.

الحكام

تضم المسابقة الرسمية لمهرجان أجيال السينمائي في هذا العام 13 فيلماً طويلاً ومجموعة من الأفلام القصيرة. في هذا العام، ينضم إلى لجان التحكيم 550 حكماً من 55 بلداً من ضمنهم 25 حكماً دولياً يحضرون من أرمينيا، البوسنة والهرسك، جورجيا، العراق، إيطاليا، الأردن، روسيا، المكسيك، عمان، تونس، تركيا والمملكة المتحدة.

سيشاهد الحكام أفلاماً في ثلاثة أقسام هي محاق وهلال وبدر حيث يناقشون الأفلام بشكل جماعي مع الخبراء والسينمائيين ويقيمون العناصر الإبداعية فيها ومدى تأثيرها على المشاهدين كما يشارك الحكام في حلقات نقاشية وورش عمل وجلسات حوارية مع صناع الأفلام.

مركز أجيال للإبداع

بينما يحتفل مهرجان أجيال بالأفلام من مختلف أرجاء العالم، يقدم مركز أجيال للإبداع برنامجاً من الأنشطة الثقافية والإبداعية التي تتضمن أكبر فعالية ثقافية في قطر وهي "جيكدوم" (ركن الهواة)، وهو مركز يجتمع فيه أفراد المجتمع لاستعادة ذكريات الطفولة من خلال الموسيقى والألعاب والمسابقات والحوارات وعروض الأفلام. كما يقدم المركز منبر أجيال الذي يجمع القادة والشخصيات المؤثرة في مجالات السينما والفن والتلفزيون والتكنولوجيا حيث يشاركون في نقاشات ملهمة وعميقة حول عدد من القضايا والمواضيع ذات التأثير الاجتماعي.

الشركاء

يحظى مهرجان أجيال السينمائي 2018 بدعم عدد من الشركاء الرسميين: الحي الثقافي كتارا "الشريك الثقافي"، Ooredoo "الشريك الرئيسي"، نوفو سينماز "الشريك الاستراتيجي"، سانت ريجيس الدوحة "الشريك المميز".

حول مؤسسة الدوحة للأفلام

"مؤسسة الدوحة للأفلام" مؤسسة ثقافية مستقلة غير ربحية تأسست في عام 2010 لضم كافة المبادرات السينمائية في قطر تحت مظلة واحدة. تدعم المؤسسة نمو الأفلام المحلية من خلال تعزيز التعليم السينمائي ورفع الذائقة السينمائية والمساهمة في تطوير وبناء صناعة سينمائية إبداعية ومستدامة في قطر. وتتضمن برامج "مؤسسة الدوحة للأفلام" على مدار العام: تمويل وإنتاج الأفلام المحلية والإقليمية والعالمية، والبرامج التعليمية وعروض الأفلام، بالإضافة إلى تنظيم مهرجان أجيال السينمائي وقمرة. وباتخاذها للثقافة والمجتمع والتعليم والترفيه ركائز أساسية لها، تشكل "مؤسسة الدوحة للأفلام" مركزاً سينمائياً شاملاً في الدوحة، بالإضافة إلى كونها مورداً أساسياً للمنطقة والعالم. وتلتزم المؤسسة بدعم الرؤية الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد قطري مستدام يقوم على أسس المعرفة.

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مهرجان أجيال السينمائي

مهرجان أجيال السينمائي احتفال سنوي بالأفلام صُمّم لتنمية عقول الشباب ودعم بناء مواطنين عالميين يتمتعون بالوعي والمعرفة ليشكلوا قادة المستقبل وذلك ضمن بيئة تعليمية وإبداعية. يجمع مهرجان أجيال السينمائي الناس من مختلف الأعمار لمشاهدة العروض والمشاركة في الفعاليات التي تلهم التفاعل الإبداعي وتحفز الحوار حول السينما. ومن خلال برامج الحكام التي تجمع الصغار والشباب من عمر 8 إلى 21 عاماً، يحظى هؤلاء بفرصة مشاهدة ومناقشة وتحليل الأفلام والثقافات العالمية، فيطورون بذلك قيم الثقة بالنفس ومهارات التفكير النقدي المستقل وحرية التعبير عن الذات ويرفعون من مستوى ذائقتهم السينمائية. يقام مهرجان أجيال السينمائي في دورته السادسة من 28 نوفمبر إلى 3 ديسمبر.