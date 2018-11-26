تتضمن القائمة فيلم "خدمة كيكي للتوصيل" (اليابان/1989)

يحيي مهرجان أجيال السينمائي السادس، من تقديم مؤسسة الدوحة للافلام، الثقافة الشعبية المحلية من خلال تقديم معرض "جيكدوم" الذي يعد المعرض الثقافي الشعبي الفريد من نوعه في قطر. ويعدّ جيكدوم جزءاً من مركز أجيال للإبداع الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع المحلي ليشكل مقصداً لهواة الألعاب القديمة والراغبين في إحياء ذكريات الطفولة مع الأصدقاء. وسيكون معرض جيكدوم مجانياً ومفتوحاً للجمهور طيلة فترة المهرجان من 28 نوفمبر إلى 3 ديسمبر في المبنيين 18 و 19 في الحي الثقافي كتارا.

ويضم جيكدوم العديد من الفعاليات والأنشطة منها الأزياء التنكرية، بطولات ألعاب الفيديو المثيرة، وعروض الأفلام، ليوفر بذلك المعرض مختلف وسائل وأنشطة الترفيه والمتعة من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر. بالإضافة إلى ذلك، سيعرض مصممون قطريون ومحليون وفنانون متخصصون وفنانو لوحات القصص مهاراتهم ومجموعاتهم الخاصة من ضمنها أبطال وشخصيات الرسوم المتحركة، ألعاب الفيديو والأفلام القديمة، وغيرها من المقتنيات لمشاركتها مع المجتمع. وستتاح هذه المجموعات لمن يرغب من الجمهور بشرائها.

وتضم عروض جيكدوم في هذا العام عروضاً خاصة لأفلام مميزة لفناني رسوم متحركة يابانيين وللمخرج هاياو ميازاكي. وتتضمن القائمة فيلم "خدمة كيكي للتوصيل" (اليابان/1989) ويدور حول قصة ساحرة شابة من بطولة كيرستن دنست ومينامي تاكاياما، وفيلم "المخطوفة" (اليابان/2005) من أخراج ميازاكي وكيرك وايز الفائز بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلينالي السينمائي وجائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة طويل في عام 2003. ويدور حول الفتاة تشيهيرو ذات العشرة أعوام ووالديها الذين يعثرون على مدينة ملاهي مهجورة، وفيلم "جاري توتورو" (اليابان/1988) وهو قصة ساحرة تظهر سحر وعجب وحزن الطفولة من بطولة داكوتا فاننغ.

في جلسات جيكدوم الحوارية التي تشمل حوارات تفاعلية وعميقة، يشارك في هذا العام المؤلف والممثل والمخرج وفنان الصوت عمر الشمّا حيث يأخذ الجمهور في رحلة إلى مختلف مراحل حياته والتحديات التي واجهها كواحد من الأعضاء المؤسسين لحركة الدبلجة في المنطقة. كما يشارك الدكتور جريجوري بيرجيدا الذي عمل في السابق مديراً لشؤون الطلاب في جامعة نورثويسترن في قطر ليتحدث في ندوة بعنوان "المحتوى التفاعلي: كيف نتوسع خارجياً بالبحث في الداخل". أما الجلسة الاخيرة في جيكدوم فيقدمها البروفيسور ليلاند هيل بعنوان "حياة الجييك" حيث يأخذنا في رحلةٍ إلى طفولته نتعرّف فيها على المسلسلات والأفلام التي ألهمت وغذّت حبه لعالم الثقافة الدارجة.

أما بطولات جيكدوم في منطقة الألعاب برعاية فيرتيوسيتي فتوفر المرح والتسلية للجميع، حيث يمكن المنافسة في بطولة الفيفا 2019 وهي آخر إصدارات سلسلة ألعاب كرة القدم ذات الشعبية العالية من EA وتنظمها مركز هوايات الشباب. كما يمكن تسجيل الفريق في "أوفرووتش" وهي لعبة فيديو مؤلفة من ستة لاعبين يتم اختيارهم من 29 شخصية تعرف بالأبطال ولكل منها أسلوبها الفريد في اللعب. وينظم هذا الحدث من قبل فريق كانبيكي.

كما تتضمن بطولات ألعاب الفيديو في جيكدوم لعبة "سوبر سماش بروس" وهي لعبةٌ قتالية تضمّ جميع أبطال النينتيندو، وتقدّم اللعبة أسلوب لعبٍ يختلف بصورةٍ كبيرة عن ألعاب القتال الأخرى من تنظيم مركز الألعاب 1-UP، ولعبى "تيكين 7" أكثر لعبى قتال مبيعاً في التاريخ، ولعبىة "ستريت فايتر" المعروفة، ولعبة "دراغون بول فايترز" أحدث لعبة قتالية ثنائية الأبعاد من شركة Bandai Namco ومستوحاة من سلسلة دراغون بول الشهيرة من نتظيم FGC قطر.

في الليلة الختامية يقدم جيكدوم فعالية "سينامون يقابل جيكدوم" وذلك على باحة شاطىء كتارا في 3 ديسمبر من الساعة 9 إلى 10 مساءً، وهي من تنظيم أوركسترا قطر الفلهارمونية.

الشركاء الرسميون لمهرجان أجيال السينمائي 2018: الحي الثقافي كتارا "الشريك الثقافي"، Ooredoo "الشريك الرئيسي"، نوفو سينماز "الشريك الاستراتيجي"، فندق سانت ريجس الدوحة "الراعي المميز".

حول مؤسسة الدوحة للأفلام

"مؤسسة الدوحة للأفلام" مؤسسة ثقافية مستقلة غير ربحية تأسست في عام 2010 لضم كافة المبادرات السينمائية في قطر تحت مظلة واحدة. تدعم المؤسسة نمو الأفلام المحلية من خلال تعزيز التعليم السينمائي ورفع الذائقة السينمائية والمساهمة في تطوير وبناء صناعة سينمائية إبداعية ومستدامة في قطر. وتتضمن برامج "مؤسسة الدوحة للأفلام" على مدار العام: تمويل وإنتاج الأفلام المحلية والإقليمية والعالمية، والبرامج التعليمية وعروض الأفلام، بالإضافة إلى تنظيم مهرجان أجيال السينمائي وقمرة. وباتخاذها للثقافة والمجتمع والتعليم والترفيه ركائز أساسية لها، تشكل "مؤسسة الدوحة للأفلام" مركزاً سينمائياً شاملاً في الدوحة، بالإضافة إلى كونها مورداً أساسياً للمنطقة والعالم. وتلتزم المؤسسة بدعم الرؤية الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد قطري مستدام يقوم على أسس المعرفة.

Doha Film Institute

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مهرجان أجيال السينمائي

مهرجان أجيال السينمائي احتفال سنوي بالأفلام صُمّم لتنمية عقول الشباب ودعم بناء مواطنين عالميين يتمتعون بالوعي والمعرفة ليشكلوا قادة المستقبل وذلك ضمن بيئة تعليمية وإبداعية. يجمع مهرجان أجيال السينمائي الناس من مختلف الأعمار لمشاهدة العروض والمشاركة في الفعاليات التي تلهم التفاعل الإبداعي وتحفز الحوار حول السينما. ومن خلال برامج الحكام التي تجمع الصغار والشباب من عمر 8 إلى 21 عاماً، يحظى هؤلاء بفرصة مشاهدة ومناقشة وتحليل الأفلام والثقافات العالمية، فيطورون بذلك قيم الثقة بالنفس ومهارات التفكير النقدي المستقل وحرية التعبير عن الذات ويرفعون من مستوى ذائقتهم السينمائية. يقام مهرجان أجيال السينمائي في دورته السادسة من 28 نوفمبر إلى 3 ديسمبر.