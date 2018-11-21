مهرجان أجيال السينمائي 2018 يعلن عن شراكات متجددة وجديدة مع شركات وهيئات خاصة وحكومية

الرميحي "يعود الفضل في نجاح مهرجان أجيال السينمائي إلى الدعم اللامحدود من شركائنا القيمين

• الشريك الرئيسي Ooredoo يقدم برنامج "صنع في قطر"

• الشريك الاستراتيجي الجديد نوفو سينماز تقدم العروض العامة في اللؤلؤة قطر

• الحي الثقافي كتارا يستضيف المهرجان من 28 نوفمبر إلى 3 ديسمبر

• الشركاء القدامى والجدد يؤكدون ثقتهم بدور أجيال في تعزيز ودعم المشهد السينمائي الواعد في قطر

الدوحة، قطر، 21 نوفمبر 2018: ينطلق مهرجان أجيال السينمائي، الحدث السينمائي السنوي من تقديم مؤسسة الدوحة للأفلام، في دورته السادسة من 28 نوفمبر إلى 3 ديسمبر في الحي الثقافي كتارا، حيث يواصل حشد الدعم والمساندة من شركات وهيئات خاصة وحكومية رائدة التي تؤكد على التعاون والروح الوطنية لتقديم واحد من أهم الفعايات الثقافية المنتظرة على أجندة قطر الثقافية.

وفيما يواصل الحيّ الثقافي كتارا، الشريك الثقافي، مساندته كمقر للمهرجان، تقدم شركة الاتصالات الرائدة Ooredoo، الشريك الرئيسي للمهرجان، برنامج "صنع في قطر" وهو البرنامج الذي يتمتع بشعبية كبيرة من زوار المهرجان ويبرز أعمال المخرجين القطريين والمقيمين في قطر. وتنضم نوفو سينماز إلى قائمة الشركاء في هذا العام بصفة الشريك الاستراتيجي لاستضافة جميع العروض العامة للأفلام وذلك في صالات نوفو سينماز في اللؤلؤة قطر لتتيح للجمهور المزيد من الفرص لمشاهدة أقوى الأعمال السينمائية العالمية.

وقالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة مهرجان أجيال السينمائي: "يعود الفضل في نجاح مهرجان أجيال السينمائي إلى الدعم اللامحدود من شركائنا القيمين، حيث ساهمت هذه الشراكات في تمكيننا من تنظيم هذا الحدث الفريد من نوعه الذي يعد مصدر فخر لوطننا وشعبنا".

وأضافت الرميحي: "يعدّ مهرجان أجيال حدثاً رئيسياً على أجندة الفعاليات الثقافية في قطر، ويساهم في تنشيط قطاعات السياحة والتجزئة والضيافة في قطر. وبالشراكة مع مؤسسات رائدة في قطر، نسلط الضوء على مكانة الدوحة كوجهة رئيسية لاستضافة الأحداث والفعاليات العالية المستوى. لقد كان دعم الشركاء ولا يزال قيما للغاية في مساعدتنا على توفير تجربة ثرية لرواد المهرجان، ليعكس الجهود المشتركة لمؤسسة الدوحة للأفلام في مساندة مسيرة التنمية والتطوير للصناعات الإبداعية والسينمائية في قطر".

بدورها قالت منار خليفة المريخي، رئيس إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في شركة Ooredoo: "بصفتنا شركة وطنية رائدة، يسرنا تقديم كل الدعم لمهرجان أجيال السينمائي للعام الثاني على التوالي. فهذا المهرجان يؤدي دوراً رئيسياً وملهماً للأجيال القادمة ويوفر تجربة استثنائية لجميع الحضور والزوار. وبصفتنا الشريك الرئيسي للمهرجان، سنقدم برنامج "صنع في قطر"، لنسلط الضوء على الأعمال الساحرة من وطننا قطر وعلى المخرجين وصناع الأفلام القطريين والمقيمين على حدّ سواء".

يعرض برنامج "صنع في قطر" من تقديم Ooredoo في هذه الدورة 16 فيلماً قصيراً روائياً ووثائقياً من إخراج صناع أفلام قطريين ومقيمين في قطر. يسلط هذا القسم الضوء على تنوع المواهب الإبداعية في قطر ويظهر النمو الملحوظ في قطاع السينما المحلية.

وتتنافس هذه الأفلام على جوائز "صنع في قطر" التي تحددها لجنة تحكيم مؤلفة من الممثلة التركية توبا أونسال، الدكتورة أمل محمد المالكي العميد المؤسسة لكلية الإنسانيات والعلوم الإجتماعية بجامعة حمد بن خليفة، وصانع الأفلام الإيرلندي كولين ماكلفور.

إلى جانب برنامج "صنع في قطر"، يضم أجيال عروضاً عامة وحلقات نقاشية تفاعلية وورش عمل ومراسم سجادة حمراء ومجموعة من الفعاليات الموجهة للمجتمع والتي تناسب جميع أفراد الأسرة، تقام جميعها في الحي الثقافي كتارا. وفي قلب المهرجان، يبرز حكام أجيال من عمر 8 إلى 21 عاماً الذين يشاهدون ويحللون ويقيمون الأفلام ويحددون الفائزين منها بجوائز المهرجان.

وصرّح سعادة الدكتور خالد بن ابراهيم السليطي، المدير العام للحي الثقافي كتارا: "لقد أثبت مهرجان أجيال السينمائي بأنه فعالية ثقافية ناجحة لعرض الأفلام المحلية والعالمية، ولتوفير بيئة إبداعية للمواهب الناشئة والواعدة. ويواصل الحي الثقافي كتارا دعمه لهذا الحدث المميز الذي يجمع السينما والفنون والثقافة ويقرب الأجيال من بعضها في احتفال مجتمعي مهيب".

ويمدد مهرجان أجيال السينمائي 2018 عروضه العامة في خارج كتارا ليقدم عروض أفلام في نوفو سينماز في اللؤلؤة قطر، ليوفر للجمهور المزيد من الفرص لمشاهدة أفضل الأفلام وعيش تجربة قوة السينما من خلال قصص الشجاعة والعزيمة والأمل.

بدوره قال أحمد الملا، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة إعلان للترفيه: "يشرفنا المساهمة في مهرجان أجيال السينمائي السنوي كشريك للدورة السادسة من المهرجان. فنوفو سينماز تؤدي دوراً رئيسياً في توحيد المجتمعات في قطر من خلال حبهم وشغفهم بالسينما، ونأمل بأن نساهم في توحيد المجتمعات في قطر من خلال تقديم مبادرات ثقافية مهمة ومنها أجيال من خلال عرض الأفلام في صالاتنا. نحن سعداء للغاية لعرض هذه الأفلام المشاركة في المهرجان في صالات السينما في اللؤلؤة قطر، حيث نواصل دعم المشهد السينمائي الواعد في قطر ومساندة الشباب المتحمس والنشط في هذا المجال".

سعر التذكرة لفعاليات وعروض مهرجان أجيال السينمائي 25 ريال قطري. تباع التذاكر الآن على مدار الساعة على الموقع الإلكتروني http://www.dohafilminstitute.com/filmfestival/ticketinformation ، أو شخصياً في شباك التذاكر في متجر فناك في الدوحة فيستيفال سيتي ولاجونا مول، أو من شباك التذاكر الرئيسي لأجيال في كتارا في المبنى 12.

حول مؤسسة الدوحة للأفلام

"مؤسسة الدوحة للأفلام" مؤسسة ثقافية مستقلة غير ربحية تأسست في عام 2010 لضم كافة المبادرات السينمائية في قطر تحت مظلة واحدة. تدعم المؤسسة نمو الأفلام المحلية من خلال تعزيز التعليم السينمائي ورفع الذائقة السينمائية والمساهمة في تطوير وبناء صناعة سينمائية إبداعية ومستدامة في قطر. وتتضمن برامج "مؤسسة الدوحة للأفلام" على مدار العام: تمويل وإنتاج الأفلام المحلية والإقليمية والعالمية، والبرامج التعليمية وعروض الأفلام، بالإضافة إلى تنظيم مهرجان أجيال السينمائي وقمرة. وباتخاذها للثقافة والمجتمع والتعليم والترفيه ركائز أساسية لها، تشكل "مؤسسة الدوحة للأفلام" مركزاً سينمائياً شاملاً في الدوحة، بالإضافة إلى كونها مورداً أساسياً للمنطقة والعالم. وتلتزم المؤسسة بدعم الرؤية الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد قطري مستدام يقوم على أسس المعرفة.

Doha Film Institute

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مهرجان أجيال السينمائي

مهرجان أجيال السينمائي احتفال سنوي بالأفلام صُمّم لتنمية عقول الشباب ودعم بناء مواطنين عالميين يتمتعون بالوعي والمعرفة ليشكلوا قادة المستقبل وذلك ضمن بيئة تعليمية وإبداعية. يجمع مهرجان أجيال السينمائي الناس من مختلف الأعمار لمشاهدة العروض والمشاركة في الفعاليات التي تلهم التفاعل الإبداعي وتحفز الحوار حول السينما. ومن خلال برامج الحكام التي تجمع الصغار والشباب من عمر 8 إلى 21 عاماً، يحظى هؤلاء بفرصة مشاهدة ومناقشة وتحليل الأفلام والثقافات العالمية، فيطورون بذلك قيم الثقة بالنفس ومهارات التفكير النقدي المستقل وحرية التعبير عن الذات ويرفعون من مستوى ذائقتهم السينمائية. يقام مهرجان أجيال السينمائي في دورته السادسة من 28 نوفمبر إلى 3 ديسمبر.