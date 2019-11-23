مهرجان أجيال يفتح عوالم السينما أمام الجماهير على اختلاف قدراتهم‎

في سعي لإتاحة سحر السينما والأفلام للجميع، عرض مهرجان أجيال السينمائي، فعالية مؤسسة الدوحة للأفلام السنوية، برنامج الأفلام المترجمة بتقنيات خاصة صُنع في قطر: تجربة متكاملة، في 21 نوفمبر.

وتعتبر هذه المرة الخامسة التي يتم فيها عرض برنامج التجربة المتكاملة والشمولية، الذي تمّ تقديمه بالشراكة مع معهد دراسات الترجمة التابع لكلية الدراسات الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة. وقد تضمن البرنامج مجموعة من الأفلام المنتقاة بحرص لمخرجين محليين.

وقد عكست الأفلام الخمسة شعار المهرجان ولإتاحة السينما للجميع بصرف النظر عن الاختلافات الجسدية، لإيجاد بيئة أكثر شمولية تتجاوز المعوّقات الخفية، وتوفر للجميع فرصة الاستمتاع بعالم السينما وتذوق جمالياته.

أما الأفلام التي عرضها ضمن البرنامج الذي يعتبر واحداً من أكثر التجارب تفرداً من نوعها في العالم فتضمنت كلاً من كنوز لوّل (2017) لروان النصيري وندى بدير، وألف يوم ويوم (2017) لعائشة الجيدة، وعامر: أسطورة الخيل العربية (2016) لجاسم الرميحي، وهش (2019) لخلود العلي، وشهاب (2018) لأمل المفتاح.

وتضم قائمة الرعاة الرسميين لمهرجان أجيال السينمائي 2019 كلاً من: قرية كتارا الثقافية – الراعي الثقافي، والمجلس الوطني للسياحة – الراعي الرئيسي، ونوفو سينما وأوريدو – الراعيان الاستراتيجيان، وسانت ريجيس الدوحة – الراعي المميز.

عالم أجيال للإبداع يدخل مراحله الأخيرة السبت

مع اقتراب موعد إسدال الستائر على فعالياته، يشهد المهرجان تقديم عروض تساؤل والعرض السينمائي الموسيقي: تحت ضوء القمر المتفرد، من تقدمة «منتدى الصور» الفرنسي، الممتع والمشوّق للكبار والصغار على حد سواء. كما سيتم عرض مجموعة من الأفلام القصيرة التي تروي قصص النجوم والقمر والشمس، وذلك في تمام الساعة 11:30 صباحاً في مبنى كتارا 16، والمتاحة مجاناً للجميع. وسيصحب كلاً من أفلام موعد مع القمر من إخراج جوتا شونيمان، وعاجلاً أم آجلاً من إخراج جادويجا كاولاسكا، وقمر صغير من إخراج فيبي واريس، ونجمة صغيرة من إخراج سفيتلانا آندريانوفا، والذئب الصغير من إخراج آن فرومبوت، عزف موسيقي حي.

وكانت إيقاعات أجيال قد انطلقت يوم أمس بعروض مدهشة أحيتها مجموعة من الموسيقيين الشباب من المشهد الموسيقي المحلي، ومنهم سناء زارندي، وأمجد عصام، وسافانا روز، وفارون، وعمر عبد العزيز، وأيمن شوكور، وجيرين خوسيه، وجويون، ومثنى، وعمر اليافعي وغيرهم، الذين أشرفت على انتقائهم الفنانة القطرية دانة المير. فيما اختتم مغني الراب وكاتب الأغاني المقيم في قطر، ميفيريس، العرض بأغنية راب مشوقة. ويعتبر إيقاعات أجيال، الذي يحتفي بالمواهب الموسيقية على اختلاف أنماطها، جزءاً من اتساع النطاق الفني الذي يشمله المهرجان الذي يحتضن الفنون والثقافات من جميع المجالات.

في حين يستكشف قسم إحساس للأفلام القصيرة قوة الحدس في تشكيل إحساسنا بالعالم، وذلك عبر عشرة أفلام قصيرة منتقاة سيتم عرضها في فوكس سينماز في الدوحة فسيتيفال سيتي في تمام الساعة 12:30 مساءً، ومن ضمنها نجوم جميلة (فرنسا/2017) من إخراج نعيمة دي بييرو والحاج سيديبي، والفيل الطائش (فرنسا/ 2017) من إخراج لويس تيفرير ولوكا فيشر ورودولف جروشينز وماري جوليون وإستيل مارتينيز وبينوا بيلارد وليزا رازازومبات، وقنفذ (فرنسا/ 2018) من إخراج فاليبهاف كيسواني وجيان لوريو وكولومباين ماجو ومورجان ماتارد وكايسا بيرتينين وجونج-ها يوون، ومحامل (قطر/2018) من إخراج ظبية المهندي، ونادي البقع الجلدية (فرنسا/2018) من إخراج ميلاني لوبيز وسيمون بوكلي وماري سيسيلسكي وأليس جونت وتشان ستيفي بيانج وبياتريس فيجوير، وبيت بيوت (الأردن/ قطر/ 2019) من إخراج ميار حمدان، و الهامستر تعيس الحظ (قطر، إندونيسيا/ 2019) من إخراج عبد العزيز محمد خشابي، وابن الأرض (سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية/2018) من إخراج كلوديو فاه، والطائرة الورقية (التشيك، سلوفاكيا، بولندا/2019) من إخراج مارتن سماتانا، وطيارة ورق من إخراج ندى بدير (قطر/2019).

أما أفلام انتصار القصيرة، التي ستعرض في تمام الساعة الثالثة مساءً في فوكس سينيماز في الدوحة فسيتسفال سيتي، فهي برهان على قدرة الإنسان على التغلب على المعوقات من أجل تحقيق الأحلام. ويضم البرنامج كلاً من أفلام ليلى (بريطانيا/2019) من إخراج سيلين قطران، وقصة (بولندا/ 2019) من إخراج يولانتا بانكوسكا، وشباب (مصر، الولايات المتحدة الأمريكية/ 2019) من إخراج فريدة زهران، ودرجة الحرارة 6 (فرنسا/2018) من إخراج مايا آفرون ومايلين كومينوتي وماريون كوديرت وسيكستين دانو، وإجرين مارادونا (ألمانيا، فلسطين/2019) من إخراج فراس خوري، وإيسبيرانزا (فرنسا/2019) من إخراج سيسيل روسيت وجيان باتورل وبنجامين سيريرو، والبحث عن الحقيقة (إيران/2018) من إخراج سهيل أميرشريفي، ونصف ونصف (فرنسا/2018) من إخراج بابتيست درابو، والخوذة (اليمن/2018) من إخراج أسامة خالد، ومذكرة (فرنسا/2017) من إخراج جوليان بيكيه وإلينا دوبريسوار وجول دوراند وفيفيان غويماراي وإينيس شايبر، وملجأ (قطر/2019) ممن إخراج مها الصيد؛ وقابل للكسر (قطر/2019) من إخراج خلود العلي.

ومؤسسة الدوحة للأفلام هي مؤسسة ثقافية مستقلة لا تهدف للربح، تدعم تطور صناعة الأفلام في قطر من خلال نشر ثقافة تقدير السينما وتعزيز المعرفة بالصناعة إضافة إلى المشاركة في تطوير الصناعات الإبداعية. وتشمل منصات المؤسسة تمويل وإنتاج الأفلام المحلية والإقليمية والدولية، وبرامج تبادل المهارات والإرشاد والتوجيه وعروض الأفلام، إضافة إلى مهرجان أجيال السينمائي ومهرجان قمرة. وتلتزم بدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال أنشطتها وفعالياتها التي تهدف إلى دعم تنمية الثقافة والمجتمع والترفيه.

مؤسسة الدوحة للأفلام

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