مهندس يغتصب طالبة الاعلام ويقطعها اشلاء

هزت جريمة الرأي العام التركي ، حيث اعتدى شخص جنسيًا على طالبة ومزق جسدها إلى أشلاء، حيث فُقدت هيتا أوغلو، طالبة الصحافة في جامعة أكدنيز، في 28 يوليو/تموز الماضي، وبدأت حملة البحث عنها والتي شارك فيها العديد من مستخدمي التواصل الإجتماعي خلال نشر المناشدات.



جريمة تهز المجتمع التركي

وأفادت وكالات وصحف تركية، أن المهندس المدني والوكيل العقاري التركي مصطفى مراد أيهان 48 عامًا، اعترف بأنه قتل عذرى هيتا أوغلو بعد أن اعتدى عليها جنسيًا.

واتضح لمكتب الجرائم في فرع الأمن العام التابع لشرطة أنطاليا أن عذرا تحدثت قبل فقدانها مع المتهم مراد أيهان عبر الهاتف المحمول.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، عن غضبهم الشديد جراء الجريمة التي وصفوها “بالبشعة” مطالبين بإنزال أشد العقوبات على الجاني، وضرورة اتخاذ إجراءات لتردع جرائم العنف ضد المرأة.



وانسحبت تركيا بشكل رسمي من “اتفاقية إسطنبول” المناهضة للعنف ضد المرأة والعنف الأسري، بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما أثار موجة ردود غاضبة دولية.