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مواجهات امام القصر الجمهوري السوداني

منشور 16 حزيران / يونيو 2022 - 04:45
وكانت السلطات السودانية أغلقت جسرا رئيسيا في العاصمة الخرطوم يربطها بمدينة بحري.
وكانت السلطات السودانية أغلقت جسرا رئيسيا في العاصمة الخرطوم يربطها بمدينة بحري.

أطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم الخميس، قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين حاولوا الوصول إلى القصر الجمهوري للتنديد بالحكم العسكري في البلاد فما قالت مصادر ان شخص على الاقل قتل في احتجاجات ام درمان

وكانت السلطات السودانية أغلقت جسرا رئيسيا في العاصمة الخرطوم يربطها بمدينة بحري.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان إن متظاهرا قتل بالرصاص اليوم الخميس خلال احتجاجات في مدينة أم درمان.
والمظاهرات، التي تنظمها لجان مقاومة الأحياء، مستمرة منذ أكتوبر تشرين الأول.

ودعت قوى سياسية وتنسيقيات شبابية للخروج في مظاهرات بالخرطوم في إطار حراك تصعيدي للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين ومحاسبة المسئولين عن قتل المتظاهرين.

 


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