مواجهات بين قوات الاحتلال واهالي ام الفحم

اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في مدينة أم الفحم، المحتلة في العام 48 على خلفية استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي.

واستشهد محمد كيوان 17 سنة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال بعد ايام من اصابته بجروح خطيرة



وأضافت مصادر : "منذ إصابته الخطيرة، برصاص الشرطة الإسرائيلية في رأسه خلال أيام عيد الفطر، شهدت المدينة مواجهات بين الشبان والشرطة".

وكانت المدن والبلدات المحتلة بالداخل الفلسطيني قد شهدت منذ أكثر من أسبوعين مواجهات مع شرطة الاحتلال؛ احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والقدس، والعدوان على قطاع غزة.