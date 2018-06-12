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مواجهات بين مستوطنين والشرطة الإسرائيلية خلال إخلاء بؤرة استيطانية

مواجهات بين مستوطنين والشرطة الإسرائيلية خلال إخلاء بؤرة استيطانية
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