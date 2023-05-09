مواجهات بين مودعين والدرك اللبناني امام البرلمان ومنزل ميقاتي

اندلعت مواجهات بين عدد من المودعين في البنوك وقوات الدرك اللبناني في اعقاب اقتحام مجموعة من الاشخاص بنك عودة في بيروت مطالبين بالافراج عن اموالهم

وافادت مصادر اصابة عدد من المتظاهرين نتيجة مواجهة وتضارب مع مكافحة الشغب حيث انتقلو الى مجلس النواب للتعبير عن امتعاضهم من الاجراءات الحكومية اللبنانية في احتجاز اموالهم

ودعت جمعية "#صرخة المودعين"إلى "يوم غضب المودعين لقطع كل يد تريد تشريع سرقة أموالهم".

وتحدثت مصادر وتقارير عن قيام المودعين باضرام النار منزل رئيس حكومة تسيير الاعمال نجيب ميقاتي وقد اطلقت القوى الامنية مفرقعات نارية وقنابل مسيلة للدموع لابعاد المتظاهرين