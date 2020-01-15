مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين لبنانيين

اكدت مصادر لبنانية ان اشتباكات عنيفة وقعت بين المحتجين وقوى مكافحة الشغب أمام #ثكنة_الحلو في مار الياس، اثناء مطالبة المتظاهرين بالإفراج عن الشبان الموقوفين على خلفية الإشكالات التي حصلت أمام مصرف لبنان في الحمراء، ليل أمس الثلثاء.

ويشهد محيط الثكنة حالة من الكرّ والفرّ بين عناصر مكافحة الشغب والمتظاهرين، حيث أطلقت قوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع لتفرقة المتظاهرين، ما أدّى إلى سقوط عدد من الجرحى.

كما عمد المتظاهرون على رمي الحجارة والمفرقعات النارية على القوى الأمنية، وتم توقيف عدد من الشبّان وفق صحيفة النهار

وتقول "الوكالة الوطنية للإعلام" إلى سقوط بعض القنابل المسيّلة للدموع في مبنى السفارة الروسية في كورنيش المزرعة.