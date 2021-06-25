مواجهات في الضفة والاحتلال يستهدف طواقم الاسعاف

شهدت مدن الضفة الغربية المحتلة مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي تشرف على حماية المستوطنين في مسعاهم للسيطرة على الاراضي الفلسطينية

استهداف كوادر الاسعاف

أصيب ضابطا إسعاف اليوم الجمعة، عقب استهداف سيارة إسعاف برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل: “إن قوات الاحتلال استهدفت مركبة الإسعاف بالرصاص المطاطي، الأمر الذي أدى لإصابة ضابطي اسعاف كانا داخلها بجروح طفيفة أحدهما بالعين، نتيجة تطاير زجاج النوافذ”

مواجهات في كفرقدوم

وأصيب شابان بالرصاص الحي واعتقل أحدهما، و4 آخرون بالمعدني المغلف بالمطاط، بينهم صحفيان، إضافة إلى العشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان .

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جيش الاحتلال اقتحم البلدة وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي والمعدني، ما أدى لإصابة الشاب نصفت شتيوي بالرصاص الحي في القدم قبل أن يتم اعتقاله، وآخر في الركبة نقل على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج، إضافة إلى 4 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأكد شتيوي إصابة شاب بكسور في قدمه خلال مطاردة جيش الاحتلال للشبان، إضافة إلى المسعف محمد شريم أثناء محاولته تقديم الإسعاف لأحد الجرحى.

يطا تنتفض في وجه الاحتلال

وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت تجاه عشرات المواطنين من قرى التوانة والمفقرة والخروبة، الذين شاركوا في الوقفة التي دعا إليها إقليم حركة فتح في يطا، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجنة الحماية والصمود، ضد التوسع الاستيطاني والاعتداءات المستمرة للاحتلال والمستوطنين بحق أهالي المسافر، دون وقوع إصابات.

وأدى المشاركون صلاة الجمعة فوق الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، وتعود ملكيتها لعائلة جبارين، بالقرب من مستوطنة “افيقال”، بعد أن كان المستوطنون أقاموا عليها خيمة.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني والشعارات المنددة بالاحتلال وبسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها بحق أهالي المسافر.

يذكر ان الاحتلال يصعد في الآونة الأخيرة من سياسته وإجراءاته الاستيطانية في المسافر، كان آخرها تجريف المستوطنين لأراضي منطقة العين البيضا شرق يطا.

اعتقال فلسطيني حاول اقتحام مستوطنة

اعتقل جيش الاحتلال، الجمعة، شاب بعد إطلاق الرصاص عليه وإصابته بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، جنوب نابلس.

وزعم جيش الاحتلال، أن شابًا تسلل إلى مستوطنة “يتسهار” وبحوزته سكين، إلا أن الجنود أطلقوا الرصاص عليه وأصابوه في الجزء السفلي من جسده، قبل أن يتم اعتقاله، وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن إصابه الشاب خطيرة.