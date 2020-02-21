مواجهات في الضفة والاحتلال يهاجم الفلسطينيين بالجرافات

اصيب العشرات بجروح مختلفة وبحالات اختناق بينهم اطفال وصحفيين خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والتي خرجت في اطار الفعاليات التي تنظمها حركة فتح تنديدا بصفقة القرن.

وافاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان جرافة عسكرية اقتحمت البلدة ودفعت صخورا كبيرة باتجاه المشاركين في المسيرة مما ادى الى اصابة مصور فضائية فلسطين محمد عناية بكلتا قدميه اضافة الى تحطيم الكاميرا بشكل كلي وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، كما اصيب الطفل مؤمن مراد شتيوي 9 سنوات بجروح ورضوض طفيفة.

واشار شتيوي الى اصابة 4 شبان اخرين اصيبوا بالاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط و34 اخرين بالاختناق بينهم 8 اطفال نتيجة سقوط هذه القنابل في منازل المواطنين وعولجوا جميعهم ميدانيا من قبل طواقم الهلال الاحمر الفلسطيني.

اريحا

أصيب شابان، اليوم الجمعة، بعد اعتداء مستوطنين عليهما، في تجمع رأس عين العوجا شمال مدينة أريحا.

وأفاد المحامي محمود الغوانمة، من تجمع رأس العوجا، بأن عشرات المستوطنين المسلحين ترافقهم الكلاب، اقتحموا التجمع وحاولوا سرقة أغنام أحد المواطنين، واعتدوا بالضرب على الشبان الذين حاولوا التصدي لهم، ما أسفر عن إصابة الشابين هاني عطا داوود زايد (24 عاما)، وهيثم سليمان داوود زايد (20 عاما) بجروح بالرأس، نقلوا إثرها إلى مستشفى أريحا الحكومي، حيث وصفت حالتهما بالمتوسطة.

الاحتلال يعتقل طفلا من قلقيلية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، طفلا من مدينة قلقيلية .

وأفاد شهود عيان، لـوكالة "وفا" الفلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد إبراهيم جعيدي (12 عاما)، خلال مواجهات اندلعت على المدخل الجنوبي للمدينة.