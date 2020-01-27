مواجهات قرب البرلمان اللبناني

ألقى محتجون لبنانيون الحجارة على قوات الأمن التي أغلقت الطريق قرب البرلمان اليوم الإثنين قبيل انعقاد جلسة لمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة لعام 2020 فيما تواجه البلاد أزمة مالية عميقة.

ورفض بعض المتظاهرين تشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي واتهموا النخبة السياسية بتجاهل مطالبهم التي تشمل تشكيل حكومة مستقلة عن السياسيين ومحاربة الفساد.

ومن المتوقع أن يصوت النواب على الميزانية التي أعدتها أولا حكومة سعد الحريري الذي استقال في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بسبب الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة.

وأدخلت لجنة المال والموازنة في البرلمان تعديلات على الموازنة منذ ذلك الحين. وقال رئيس اللجنة إبراهيم كنعان يوم الجمعة إن نسبة العجز المستهدف هي سبعة في المئة بدلا من 0.6 في المئة التي كانت مأمولة أصلا مما يعكس الأزمة.