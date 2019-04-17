مواجهات ليلية بين محتجين وقوات الأمن التونسية في سوسة

استخدمت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع ليل الثلاثاء/الأربعاء لتفريق محتجين في منطقة سيدي بوعلي التابعة لولاية سوسة.

ونظم عمال وأهالي المنطقة إضرابا واحتجاجات وسط المدينة الثلاثاء احتجاجا على استمرار غلق مصنع للحليب، يعد من أكبر المصانع المشغلة في المنطقة.

ويطالب العمال الذين نفذوا عدة وقفات احتجاجية من قبل بتفعيل اتفاق سابق موقع بين أصحاب المصنع ووزارة الصناعة والسلطات في الجهوية يقضي بإعادة تشغيل المصنع المعطل منذ أشهر بسبب صعوبات مالية.

كما يطالب العمال بصرف مرتبات متأخرة تعود لأشهر.

وأغلق المحتجون أمس طريقا رئيسية وسط المدينة ودخلوا في مناوشات مع قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم بينما رد المتظاهرون برشقهم بالحجارة.

وذكرت تقارير بالجهة أن محتجين غاضبين اقتحموا مستودعا بلديا واستولوا على دراجات نارية.

وقال معتمد سيدي بوعلي، حمادي التيساوي في تصريح إذاعي إن المواجهات بين المحتجين والأمن أدت الى إصابة عنصر أمني وتوقيف 14 شخصا بين المتظاهرين.

(د ب أ)