مواجهات مسلحة بين قوات الاسد وموالين لرامي مخلوف

اندلعت مواجهات عنيفة بين انصار رجل الاعمال المغضوب عليه رامي مخلوف والاجهزة الامنية التابعة لرئيس النظام السوري بشار الاسد بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في بلدة صلنفة

ولم ترد معلومات عن سقوط قتلى، الا ان تقارير متضاربة اشارت الى اجتماع للمجلس العلوي الاعلى وهو الهيئة التي تحدد اسم رئيس الجمهورية وتبت في القرارات والخلافات، ويبدو نتائج الاجتماع كانت تميل الى مصالحة بين مخلوف والاسد ولكن الاشتباكات قطعت الطريق على اي حل سلمي بين الطرفين

وكانت انباء تحدثت ايضا عن اعتقال ايهاب شقيق رامي مخلوف بعد ساعات من اعتقال اكثر من 30 مسؤول ومدير في شركة سيريا تيل المملوكة لرامي مخلوف المطالب بدفع المليارات لخزيمة الدولة

وتنتهي يوم غدا 5 ماي ايار مهلة الرئيس الاسد لابن خاله رامي مخلوف لدفع مبالغ مالية ضخمة مترتبه على شركاته