مواجهات مع الاحتلال في الضفة و35 الفا يصلون في الاقصى

أدى آلاف المواطنين، صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة على أبوابه في اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مدن فلسطينية

35 الفا يصلون في الاقصى

وقالت وزارة الأوقاف الاسلامية في القدس، إن 35 ألف مصلٍ، أدوا الجمعة في رحاب “الأقصى”. وكانت قوات الاحتلال قد نشرت حواجزها على مداخل الأقصى والبلدة القديمة، عقب توافد المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فتى أثناء خروجه من المسجد الأقصى، بحجة رفعه علم فلسطين.

مواجهات في نابلس

اطلقت سلطات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، على المعتصمين في جبل صبيح مما اسفر عن اصابة فلسطيني واختناق العشرات اليوم الجمعة، خلال مواجهات في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن مواطنا أصيب بالرصاص المطاطي في قدمه، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

مواجهات في جبع

كما واصيب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة جع جنوب جنين، خلال مواجهات اندلعت في البلدة، عقب منع قوات الاحتلال المواطنين من أداء صلاة الجمعة في مسجد “ترس الله “، الواقع في ألاراضي المحررة بين جبع وعجة، وأطلقت الأعيرة المعدنية والمطاطية والقنابل الغازية لتفريق المصلين، وأضرمت النار في مقتنيات المسجد والأعلام التي تزين جدرانه وفق صحيفة القدس المقدسية