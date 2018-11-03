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مواجهة بين ترامب وأوباما في آخر مراحل الحملة الإنتخابية الأميركية

مواجهة بين ترامب وأوباما في آخر مراحل الحملة الإنتخابية الأميركية
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