مواجهة جوية روسية اميركية في سماء سورية

كشف الجيش الأمريكي عن تضرر مسيرة ضاربة تابعة له في الأجواء السورية يوم الأحد الماضي وتلف محركها، جراء إطلاق مقاتلة روسية بالونات حرارية باتجاهها.

وقال أليكس غرينكويتش قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية، أن الطائرة الروسية اطلقت البالونات فأصاب أحدها المسيرة الأمريكية من طراز "إم كيو – 9"، ما ألحق أضرارا بالغة بمحركها.

ووصف المسؤول الاميركي التصرف الروسي بـ المتهور داعيا الى وضع حد للاستفزازات الروسية المتكررة فيما قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف إن اتهامات البنتاغون لروسيا بالسلوك غير المهني في سماء سوريا تتجاوز اللباقة.

وقالت مصادر اعلامية ان المقاتلة الروسية حلقت على بعد امتار قليلة من المسيرة الاميركية في الوقت الذي اتهمت موسكو مرارا القوات الاميركية بانتهاك البروتوكولات المتبعة والتفق عليها مسبقا

وكان نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، تحدث عن تسجيل تقارب خطير لمسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" تابعة للتحالف الأمريكي مع طائرة روسية في منطقة الباب شمال سورية مشيرا الى ان الطيارين الروس سلجوا تأثيرا من أنظمة التوجيه، ما أدى إلى تفعيل أنظمة الدفاع المحمولة جوا بشكل تلقائي.

