مواطن عماني يطلق زوجته بعد خسارة السعودية في كأس العالم

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لمواطن عماني أقسم بأن سيطلّق زوجته "ام حيدر" بالثلاثة اذا لم يفز المنتخب السعودي على نظيره المكسيكي، في المباراة التي جرت مساء امس الأربعاء، وخسر فيها المنتخب السعودي بهدفين مقابل واحد وخرج من البطولة من الدور الاول

وقال المواطن العماني في مقطع الفيديو قبيل بدء المباراة قائلاً: “والله الذي لا إله إلا هو إذا ما فازت اليوم السعودية لأطلق أم حيدر بالثلاث”، ليؤكد مرة أخرى:”والله لأطلقها بالثلاث”.

وعلى الرغم من ان البعض شك بان يكون المواطن العماني متزوج او على الاقل زوجته لا تكنى بـ ام حيدر الا انه أثار بفعلته موجة غضب واسعة في سلطنة عمان، وهاجمه العديد من المغردين واعتبروه يتحدث "باللغة الدخيلة على المجتمع العماني المتسامح"، حتى ان البعض طالب السلطات باعتقاله ومعاقبته على سلوكه