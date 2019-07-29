مواقع التواصل تغلق حسابات ابنة صدام حسين

أقدمت شركة فيس بوك وإنستجرام على وقف حساب “رغد صدام” ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وكتبت رغد صدام على حسابها في “تويتر”: “إلى أصحاب الخبرة والمحبين.. أقدمت إدارة إنستجرام وفيس بوك مساء الخميس الماضي على حذف الصفحات الرسمية للسيدة رغد صدّام حسين.. نرجو مِمن يستطيع مساعدتنا باستعادتهم التواصل معنا مشكورًا.. علمًا أن الصفحات لم تتعرض للاختراق.. دمتم بعز”.

وتفاعل متابعو رغد مع تدوينتها ، حيث انتقد بعضهم غلق حسابها ، فيما قدم الآخرين معلومات لمساعدتها على استرجاع الحساب وكذلك ترشيح من يستطيعوا استرجاع الحسابات لها .