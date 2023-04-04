مواقع جامعات إسرائيلية تتعرض هجوم سيبراني منظم

البوابه - تعرضت مواقع الكترونية تعود لعدد من الجامعات الإسرائيلية إلى هجوم سيبراني من قبل متسللين يطلقون على أنفسهم اسم "السودان المجهول".

واخترق متسللون موقع جامعة تل أبيب والجامعة العبرية في القدس وجامعة بن غوريون في النقب وجامعة حيفا ومعهد وايزمان للعلوم وكما تم اختراق الجامعة المفتوحة في إسرائيل وجامعة رايشمان أيضا، صحيفة وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست.

وقامت المجموعة المقرصنة بنشر بيانا عبر منصة تلغرام عددت من خلاله المواقع التي هاجمتها، لافتة إلى إسقاط قطاع التعليم في إسرائيل بسبب ما فعلوه في فلسطين.

وأشارت المجموعة أن هذا ليس هو هجومها الرئيس المزمع تنفيذه في 7 أبريل.

وأكدت شركة Radware للأمن السيبراني أن هجمات إلكترونية واسعة النطاق على إسرائيل تقع في 7 أبريل من كل عام منذ 10 سنوات، كما قامت الشركة بتحديد يوم الثلاثاء هجمات على مواقع المستشفيات والصحف ومصافي النفط وغيرها.

ويعد هذا الهجوم جزءا من حملة أطلق عليها اسم OPIsrael، يحاول من خلالها نشطاء مهاجمة أهداف اسرائيلية على الإنترنت.

