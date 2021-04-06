مواقف اميركية لينة اتجاه ايران مع انتهاء الجولة الاولى من مفاوضات فيينا

ابدت الولايات المتحدة الاميركية مواقف لينه بشأن رفع العقوبات عن ايران في وقت تمسكت طهران بذلك مع انتهاء الجولة الأولى من محادثات فيينا التي شملت ايضا مجموعة 4+1 حول العودة للاتفاق حول برنامج إيران النووي.

انتهاء الجولة الاولى من محادثات فينا

وأفادت الخارجية الإيرانية بانتهاء الجولة الأولى من محادثات لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق النووي في فيينا، والتي انطلقت اليوم الثلاثاء وتجري بين إيران ومجموعة "4+1"، التي تضم روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، مشيرة إلى أن الاجتماعات ستستمر على مستوى الخبراء.

اجتماعات متوازية

وأوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعين متوازيين على مستوى الخبراء بين إيران والدول "4+1" لبحث "القضايا الفنية" في مجالي رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران والخطوات النووية التي قد تتخذها الأخيرة لإحياء الاتفاق وبينت الخارجية الإيرانية أنه سيتم نقل نتيجة الاجتماعات الفنية إلى اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

عباس عراقجي..نائب وزير الخارجية الإيراني ورئيس وفدها المفاوض إلى فيينا يتعرض لمضايقات وهجوم كلامي من قبل معارضيين إيرانيين في النمسا. pic.twitter.com/KpgY7Eh0bD — Dr. Saleem Aldulimi (@SaleemAldulimi) April 6, 2021

ايران: رفع العقوبات الاميركية اولا

وأشارت إلى أن نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي يقود وفد بلاده في محادثات فيينا، أكد خلال الاجتماع على أن رفع العقوبات الأمريكية يمثل "الخطوة الأكثر ضرورة" لتفعيل الاتفاق النووي.

وشدد عراقجي خلال الاجتماع على "استعداد إيران لوقف خفض الالتزامات النووية وتنفيذ الاتفاق النووي بالكامل، بمجرد رفع العقوبات والتحقق من ذلك".

موقف اميركي لين

والاثنين أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مستعدّة لإعادة النظر بقسم من العقوبات المفروضة على إيران إذا ما التزمت طهران بالكامل بالاتفاق النووي المبرم في 2015، في مبادرة تأتي عشية انطلاق محادثات دولية في فيينا بشأن هذه المسألة.

وأكّدت وزارة الخارجية الأمريكية أنّها أرسلت إلى فيينا الدبلوماسي روب مالي لإجراء محادثات مع الأوروبيين والروس والصينيين، مشيرة إلى أنّ لا لقاء مرتقباً بينه وبين نظيره الإيراني.

مفاوضات اميركية ايرانية

كانت إيران والولايات المتحدة قد قالتا يوم الجمعة إنهما ستجريان محادثات غير مباشرة في فيينا بدءا من الثلاثاء، في إطار جهود أوسع نطاقا لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.

الولايات المتحدة: الخارجية: المبعوث الخاص بشؤون إيران روب مالي سيقود الوفد الأميركي في محادثات فيينا غداً — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) April 5, 2021

واستبعدت إيران أي محادثات ثنائية مباشرة، وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين الاثنين إن الولايات المتحدة لا تتوقع ذلك "في الوقت الحالي" لكنها ما زالت منفتحة على هذا الاحتمال.

وقال برايس "لا نقلل من حجم التحديات التي تنتظرنا. هذه هي الأيام الأولى. نحن لا نتوقع انفراجة مبكرة أو فورية، حيث نتوقع تماما أن تكون هذه المناقشات صعبة".