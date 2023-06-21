موت الفجأة.. شاهد وفاة مغني راب أمام جمهوره

تفاجأ جمهور حفل غنائي بسقوط مغني راب أميركي على الأرض ميتا خلال تقديمه لعرض فني، دون أن تفلح محاولات عدد من الأشخاص في تقديم الإسعافات الأولية، لكن دون جدوى.

ووثق مقطع فيديو سقوط مغني الراب الأمريكي ميلتون باول المعروف بالاسم الفني لـه Big Pokey بعد سقوطه أمام الجمهور وهو يقدم عرضا فنيا أمام الجمهور في تكساس.

وقام مسؤولون محليون في وقت لاحق بإعلان وفاة المغني عن عمر يناهز 45 عاما.

And just like that, this 45 year old rapper “Big Pokey” aka Milton Powell, collapses on stage and is pronounced dead. 45. pic.twitter.com/4dYqfiAwcY — David Vance (@DVATW) June 19, 2023

وأعرب المئات عن تعازيهم وحزنهم في أعقاب انتشار الفيديو الصادم بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية الأميركية.

وأشار بيان نشر على صفحة باول الرسمية عبر منصة إنستغرام أنه كان محبوبا جدا من قبل عائلته وأصدقائه ومعجبيه المخلصين، فيما لفت مغني الراب بون بي ان باول من أكثر الفنانين موهبة بالفطرة في هيوستن.