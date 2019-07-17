موجة الحر تتسبب بحرائق في الضفة وغزة وتحذيرات في مصر

اسفرت موجة الحر المترافقة مع رياح خمسينية تضرب المنطقة إلى اندلاع حرائق في الضفة الغربية وقطاع غزة فيما حذرت القاهرة مواطنيها من الخروج الا للضرورة

وأدى ارتفاع درجات الحرارة إلى انفجار مولد كهربائي في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، واندلاع حريق كبير عملت طواقم الدفاع المدني على السيطرة عليه، وقد أدى إلى أضرار مادية كبيرة.

كما تم اخلاء منازل في مستوطنة "شافي شومرون" في نابلس شمال الضفة الغربية بسبب الحرائق، وأغلقت محاور الطرق بشكل كامل

وكانت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية حذرت من موجة حر غير معتادة تضرب البلاد، اليوم الأربعاء، ما يستدعي اتخاذ احتياطات خاصة.

من جهته قال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أحمد عبد العال، إن اليوم الأربعاء، يشهد ارتفاعا طفيفا في نسبة الرطوبة في البلاد.

وحذر عبد العال خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، من ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في محافظة القاهرة، على أن تصل إلى 42 درجة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر أنه ابتداء من الغد سوف تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، على أن تصل في محافظة القاهرة إلى 38 درجة.

وأضاف عبد العال أن ارتفاع نسبة الرطوبة لن يستمر كثيرا، بل لساعات قليلة في النهار ثم تتلاشى.

وتشهد محافظات مصر خلال الفترة الحالية موجة حر شديدة، حيث أن التغيرات المناخية التي أثرت على العالم بالكامل، أثرت أيضا على مصر، وهذا واضح من ارتفاع نسبة الرطوبة في مصر خلال آخر أربع سنوات لـ80%.

وتشمل موجة الحر، ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة قد تصل إلى 40 درجة، واشتدادا في سرعة الرياح بقوة 40 كم/ الساعة، إلى جانب غبار مرافق للرياح، ما قد يسهل نشوب حرائق في المزروعات والجبال.