موجة الحر تقتل 65 شخصا في كراتشي

قتل 65 شخصا في مدينة كراتشي جنوبي باكستان خلال الأيام الثلاثة الماضية، وفقا لمنظمة الرعاية الاجتماعية، وسط مخاوف من أن عدد القتلى هل يمكنك يرتفع بسبب ارتفاع درجات الحرارة.



وتزامنت موجة الحر مع انقطاع التيار الكهربائي وحلول شهر رمضان المبارك، وبلغت درجات الحرارة 44 درجة مئوية (111 فهرنهايت) الاثنين 21 مايو حسب ما أوردته وسائل الإعلام المحلية.

وقال فيصل إدهي، الذي يدير مؤسسة إدهي الخيرية ويدير خدمة إسعاف في أكبر مدينة باكستانية، إن الوفيات حدثت في المناطق الفقيرة في كراتشي.

وتتجدد المخاوف من تكرار موجة الحر في عام 2015 والتي راح ضحيتها 1300 شخصا على الأقل معظمهم من كبار السن والمرضى.