موجة حر تضرب اوربا

تزداد شدة الموجة الحارة التي تتعرض لها أوروبا في الوقت الراهن ليمتد أثرها إلى بعض الدول، من بينها فرنسا، وإسبانيا، وسويسرا، لتتجاوز درجة الحرارة 40 درجة مئوية

وسجلت درجات الحرارة في ألمانيا، وبولندا، وجمهورية التشيك أعلى مستوياتها في يونيو/ حزيران الجاري.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الموجة قادمة من شمال أفريقيا.

ويتوقع أن تشهد درجات الحرارة المزيد من الارتفاع في الكثير من دول أوروبا في الأيام الثلاثة المقبلة، وفقا لخبراء الأرصاد.

وسجلت درجة الحرارة بحلول الظهيرة في مدينة تورين في إيطاليا 37 درجة مئوية، وهو نفس المستوى في مدينة سرقسطة الإسبانية، وتجاوزت مدينة أفينون جنوبي فرنسا ذلك المعدل بدرجة واحدة لتبلغ 38 درجة.

وقالت هيئة الأرصاد الفرنسية، إن البلاد سجلت ارتفاعا قياسيا في درجة الحرارة ثلاث مرات يوم الجمعة وذلك في ظل معاناة وسط وجنوب أوروبا من موجة حر قائظ.

وارتفعت درجة الحرارة في منطقة جالاجلو مونتو بمدينة نيم بجنوب فرنسا إلى مستوى قياسي وبلغت 45.8 درجة مئوية بعد منتصف النهار.

وكانت أعلى درجة حرارة مسجلة من قبل 44.1 مئوية وذلك خلال موجة حارة أسفرت عن وفيات في عام 2003.

وقد عقد وزراء فرنسيون اجتماعا لتقييم رد فعل الحكومة على موجة الحر اليوم الجمعة (28 يونيو) في أجزاء من جنوب فرنسا وهو مستوى قياسي مع صدور تحذير أحمر غير مسبوق خاص بالطقس.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب إن مديري المدارس ورؤساء البلديات المحليين أغلقوا 4000 مدرسة أو ألغوا الدروس من أجل رعاية الأطفال في غرف باردة نيابة عن الآباء والأمهات الذين لا يستطيعون توفير الرعاية لهم.

كما يتوقع أن تصل درجة الحرارة في العاصمة مدريد إلى نحو 42 درجة، أي بزيادة 10 درجات عن متوسط الدرجات العادية في شهر حزيران/يونيو، كما أعلنت السلطات الإسبانية عن وفاة اثنين بسبب موجة الحر بمدينتي قرطبة وبلد الوليد.

وكان آلاف الأشخاص توفوا سنة 2003 في أوروبا بسبب الحر، خلال موجة حر قياسية. ويقول الخبراء إن الآثار القاتلة لموجات الحر تأتي فجأة ثم تتصاعد سريعا، ويمكن لموجة الحر أن تتسبب في وفيات بعد أيام من انتهاءها، فعندما تستمر موجة حر ثلاثة أيام أو أربعة نرى تراكما لأثر زيادة عدد الوفيات لبضعة أيام تلي تلك الموجة.

ويحذر خبراء أوروبيون من ان الحرارة أضحت متكررة وأطول مدة بسبب التغيرات المناخية، وإنه على الأوروبيين أن يتأقلموا.