موجة كورونا "رهيبة" تضرب تونس

عدد الوفيات يتجاوز أحيانا مئة حالة يوميا.

قال عضو باللجنة العلمية في تونس الخميس، إن الوضع الوبائي في البلاد أصبح كارثيا وإن موجة تسونامي كورونا تضرب تونس، مع ارتفاع كبير للإصابات واقتراب أقسام الإنعاش من الامتلاء.

وأضاف الدكتور، أمان الله المسعدي، لوكالة "رويترز": "موجة تسونامي كورونا تضرب البلاد... إنها موجة رهيبة، فعدد التحاليل الإيجابية (الإصابات) مرتفع للغاية، وعدد الوفيات يتجاوز أحيانا مئة حالة يوميا، واقسام الانعاش اقتربت من الامتلاء".

كما دعت اللجنة العملية التي تقدم مقترحاتها للحكومة، إلى تشديد الإجراءات، ومن بينها زيادة ساعات حظر التجول الليلي وإغلاق شامل في بعض المحافظات التي تشهد انتشاراً أسرع للوباء، إضافة إلى منع كل التجمعات الرياضية والسياسية والثقافية.

يشار إلى أنه بعد نجاحها العام الماضي في السيطرة على الموجة الأولى من الفيروس، تكابد تونس في مواجهة ارتفاع جديد في الإصابات.

إلى ذلك سجلت تونس نحو 387 ألف إصابة بفيروس كورونا وحوالي 14233 وفاة.

وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت الأربعاء رصد 6 إصابات بمتحور "دلتا" من فيروس كورونا، المكتشف للمرة الأولى في الهند.