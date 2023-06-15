مودعون يهاجمون 3 بنوك في بيروت (فيديو)

أفادت وسائل الإعلام اللبنانية بأن عددًا من المودعين اللبنانيين هاجموا ثلاثة بنوك في العاصمة بيروت اليوم الخميس، احتجاجًا على عدم قدرتهم على سحب أموالهم، فيما نفذ تجمع المودعين اعتصامًا أمام مسجد الأمين في ساحة الشهداء.

ووفقًا للتقارير، قام المحتجون بتحطيم واجهات الزجاج لبنك عودة وبنك بيروت في منطقة سن الفيل، كما أشعلوا الإطارات عند مداخل البنوك. تم إرسال قوات الجيش إلى المكان لتطويق الوضع، وقد حاول بعض المحتجين قطع الطريق.

تجمع المودعين نفذ أيضًا اعتصامًا أمام مسجد الأمين في ساحة الشهداء، حيث قدّموا مطالبهم للمسؤولين بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب.

و ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، فقد طالب المشاركون في الاعتصام بإعادة أموال المودعين ومحاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف وكل الفاسدين في الدولة.

اللافت أنه كان من بين المشاركين في الاعتصام وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، الذي انضم للمودعين للتعبير عن التضامن معهم.

هذه الأحداث تعكس غضب واستياء المودعين اللبنانيين الذين يواجهون صعوبات في سحب أموالهم بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بالبلاد منذ فترة طويلة.



ويعاني لبنان من تدهور العملة وتضخم مفرط وارتفاع في معدلات البطالة، مما أثر بشكل كبير على القطاع المصرفي وأدى إلى تقييدات على سحب الأموال وتفشي الغضب والاحتجاجات.



