مودعو لبنان يدعون للتظاهر ضد قانون يحمي البنوك من المقاضاة

دعت جمعية المودعين اللبنانيين المواطنين للنزول غدا الخميس الى الشوارع وخاصة امام مجلس النواب لمنع الموافقة على مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي يعني القضاء على كافة حقوق المودعين

وقالت الجمعية في بيان لها ان الخميس سيكون يوم مفصلي في قضية المودعين. فإذا تم التصديق في الجلسة العامة على مشروع قانون الكابيتال كونترول، "العوض بسلامتنا جميعاً. سيصبح قانوناً من الصعب إلغائه حتى ولو تم الطعن به لاحقاً"

واشارت الجمعية الى ان "بنود مشروع القانون كلها جائرة وظالمة للمودعين" واوضحت ان مشروع القانون يحمي المصارف من الدعاوى القضائية ضدها.

وحذرت جمعية المودعين اعضاءها "من الرضوخ والقبول بسرقة ودائعكم للأبد" وشددت على ضرورة التصدي للجنة النيابية التي باتت تتحكم في الوضع المالي للبنانيين ونهب اموالهم من خلال اصدار قوانين وقالت انها "لجنة أعطيت كافة الصلاحيات لتقرر كما يحلو لها وتبت بكافة الأمور المتعلقة بالودائع الموضوع بأيديكم يا مودعين"

وحذرت ايضا من الرضوخ والقبول "بسرقة ودائعكم للأبد ولن يحق لكم الإعتراض لاحقاً"