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مودي يعلن ان الهند أصبحت قوة فضائية عظمى بعد إسقاطها قمراً اصطناعياً

مودي يعلن ان الهند أصبحت قوة فضائية عظمى بعد إسقاطها قمراً اصطناعياً
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