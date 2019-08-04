موريتانيا: تكليف إسماعيل ابده بتشكيل الحكومة

كلف الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني مساء السبت اسماعيل ولد ابده وهو وزير سابق في حكومات الرئيس المنصرف، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبدأ ابده مشاوراته حيث من المنتظر أن يستكمل تشكيل الحكومة قبل يوم الإثنين المقبل، حسب مصادر في رئاسة الجمهورية.

وينحدر الوزير الأول من مقاطعة بتلميت التابعة لولاية الترارزة جنوب موريتانيا.

وسبق للوزير الأول الجديد أن تولى منصب وزارة الإسكان في حكومة سابقة في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وكان محمد سالم ولد البشير رئيس حكومة الرئيس المنصرف محمد ولد عبد العزيز قدم استقالة حكومته مساء السبت للرئيس الغزواني.

وقدم ولد البشير الذي قاد الحكومة الحالية منذ أواخر تشرين أول /أكتوبر الماضي، في تصريح مقتضب، شكره للفريق الحكومي المنصرف وكل من ساهم في تسهيل مهمته طيلة الأشهر الماضية”، متمنيا “للحكومة التي ستشكل النجاح والتوفيق في تحقيق برنامج الرئيس المنتخب”.