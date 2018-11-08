موريتانيا: منع قيادي نقابي بارز من السفر لأسباب مجهولة

السلطات الموريتانية صادرت جواز سفر القيادي النقابي عبد الله ولد محمد المحسوب على المعارضة

أعلن الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا عبد الله ولد محمد، الخميس “أن سلطات الأمن بمطار نواكشوط منعته من السفر إلى تونس للمشاركة في مؤتمر دولي”.

وأكد ولد محمد “أن أمن المطار لم يوضح له أسباب منعه من السفر”.

وكانت السلطات الموريتانية قد صادرت جواز سفر القيادي النقابي عبد الله ولد محمد المحسوب على المعارضة، ضمن إجراء قضائي شمل نقابيين آخرين وبرلمانيين وصحافيين متهمين في قضية رشاوى لها علاقة برجل الأعمال الموريتاني المعارض محمد ولد بوعماتو.

وأشار ولد محمد “إلى أن الشرطة الموريتانية أعادت إليه مؤخرا جواز سفره بعد انتهاء فترة الرقابة القضائية التي كان خاضعا لها”.

وقال: “فوجئت أمس برفض شرطة المطار السماح لي بالسفر بحجة أنني مسجل في قائمة الممنوعين من السفر على أجهزة المطار، وهو ما أكدته الإدارة العامة للأمن بعد اتصال مفوض المطار بها”.