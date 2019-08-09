موسكو: إعلان اللجنة الدستورية قد يكون في سبتمتر المقبل

قال "غينادي غاتيلوف" مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف؛ إنه يأمل أن يتم الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية في شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح غاتيلوف في مؤتمر صحفي عقد في جنيف، اليوم الجمعة، أن الجهود الدبلوماسية الروسية لمعالجة المشكلات التي تحول دون تشكيل اللجنة، لافتاً بالقول: "لقد تم إجراء سلسلة من المشاورات، وزار ممثلونا دمشق وأنقرة من أجل اكتمال تشكيل قائمة أعضاء اللجنة الدستورية".

ولفت المسؤول إلى أن "الخطوة اللاحقة يجب أن تتمثل بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن سوريا، غير بيدرسن، عن تشكيل اللجنة الدستورية في جنيف، ونأمل أن يتم ذلك في شهر سبتمبر".

وسبق أن أشار رئيس هيئة التفاوض السورية "نصر الحريري"، إلى أن هيئة التفاوض مارست دورها بمسؤولية في عملية تشكيل اللجنة الدستورية ووضعت محددات لتشكيل وعمل اللجنة بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن، مشيراً إلى أنها رفضت أي خطوة من شأنها أن تخرج اللجنة عن هذا السياق، وذلك عبر اتصال مباشر مع الأمم المتحدة وتشاور مع الاصدقاء خاصة تركيا.

وأكد الحريري أن مشكلة الأسماء الستة لم تحل، وبعض الأسماء مرفوضة من قبل الهيئة بالكلية، لأنها من صلب النظام، وكذلك ترفض الهئة التعديلات التي يحاول النظام تضمينها لضرب جوهر الهدف من تشكيل اللجنة، مؤكداً الاستمرار في رفض أي مقترح لا يتماشى مع جوهر قرارات مجلس الأمن وبيان جنيف.