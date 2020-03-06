موسكو: الأسد وحلفاؤه هم المسؤولون عن "محاربة الإرهاب"

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الجمعة، إن النظام السوري "وشركاؤه الشرعيون" هم المسؤولون عن "محاربة الإرهاب" في سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، إجابة على سؤال حول إن كان اتفاق الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، يقضي بمواصلة تحميل أنقرة مسؤولية مواجهة "الإرهابيين"، في إشارة إلى تنظيمات أبرزها "هيئة تحرير الشام".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن زاخاروفا قولها: "أود أن أشير، بعيدا عن محادثات الأمس (الخميس)، أنه فيما يتعلق بالجهود المبذولة للقضاء على المتشددين والإرهابيين، إذا تم تصنيفهم على هذا النحو، فيجب أن يتم ذلك على يد القوات المسلحة السورية (نظام الأسد) وقوات الدول التي تتعاون بشكل قانوني معها.

واتفق أردوغان وبوتين في موسكو، الخميس، على وقف إطلاق النار في إدلب، وتسيير دوريات مشتركة على طول الطريق السريع "M4"، بين منطقتي ترنبة، غرب سراقب، وعين الحور، وإنشاء حزام آمن على عمق ستة كيلومترات شمالي الطريق، ومثلها جنوبه، على أن يتم تحديد التفاصيل في غضون سبعة أيام.

كما اتفق الزعيمان على أن لتركيا حق الرد على انهاكات النظام السوري لوقف إطلاق النار، وتعهدا باحترام سيادة سوريا ومحاربة "الإرهاب".