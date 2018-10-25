موسكو: اميركا متورطةبقصف قاعدة حميميم بـ الدرونات

طائرة استطلاع أمريكية من طراز Poseidon-8، عملت على توجيه الدرونات

اتهمت روسيا بشكل مباشر وصريح الولايات المتحدة بالتورط في قصف قاعدة حميميم بطائرات مسيرة مما اسفر عن تدمير عدد من المقاتلات في القاعدة التي تعرضت للهجوم عدة مرات

وقال نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين أن طائرة استطلاع أمريكية من طراز Poseidon-8، عملت على توجيه الدرونات التي هاجمت القاعدة الروسية في حميميم السورية مطلع العام.

واضاف المسؤول العسكري الروسي خلال الجلسة العامة لمنتدى شيانغشان الدولي الثامن للقضايا الأمنية في بكين: "شكلت 13 طائرة بدون طيار سربا قتاليا واحدا، وشنت هجومها على قاعدتنا بداية العام الحالي وجرى توجيهها من قيادة موحدة. وبالتوازي، حلّقت طائرة استطلاع أمريكية من طراز Poseidon-8 في أجواء شرق المتوسط على مدى 8 ساعات".

وأشار فومين، إلى أن الدرونات المهاجمة، تحولت إلى نظام توجيه يدوي عندما تصدت لها الأنظمة الإلكترونية الروسية، وقال: "طبعا لا يمكن لفلاح جاهل القيام بعملية التحكم اليدوي هذه".

وأضاف: "بعد تعرض الدرونات لتأثير التشويش الإلكتروني الروسي، تراجعت إلى مسافة محددة وجرت إدارتها من الفضاء وتوجيهها إلى ثغرات محددة حاولت التسلل عبرها ولكنها تعرضت للتدمير".

وفي وقت سابق قالت روسيا ان الخبراء العسكريون الروس وبعد معاينة وفحص الدرونات الستة التي اقتادتها أجهزة التشويش الروسية إلى حميميم خلصو إلى أنها صنعت بأيدي إسلاميين ناشطين في المنطقة، وتحتوي على تكنولوجيا متطورة، واستطاعوا تحديد المنطقة التي أطلقت منها.

وكتبت وزارة الدفاع في بيان بهذا الصدد: "الإرهابيون وللمرة الأولى، استخدموا بشكل مكثف أجهزة طيارة مسيّرة أطلقت من مسافة 50 كم عن مواقعنا معتمدة على تكنولوجيا متطورة تعمل بواسطة GPS الأمريكية". واضافو ان "المسلحون حصلوا على إمكانيات تكنولوجية بينها توجيه دروناتهم عبر الأقمار الاصطناعية، وتقنيات التحكم بها عن بعد، وإسقاط العبوات الناسفة منها والمجموعة بأيدي محترفين على إحداثيات محددة".

"أسوأ ما في الأمر، أن المسلحين قد حصلوا على تكنولوجيا تتيح لهم شنّ الاعتداءات الإرهابية باستخدام الدرونات، وفي أي بلد في العالم".