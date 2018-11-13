موسكو: انخراط الأكراد في التسوية السورية كفيل بنأيهم عن النزعات الانفصالية

نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن مشاركة الأكراد في عملية السلام السورية، سيسمح بتجنب بروز الميول الانفصالية لديهم.

وقال بوغدانوف، الذي يشغل منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا: "السؤال الذي وقف دائما أمامنا، وأمام الأكراد أنفسهم وأمام كل المشاركين في العملية السياسية: كيف سيتم تمثيل مصالح الأكراد ومن سيقوم بذلك؟ عندما يدور الحديث عن العملية السياسية ووضع الخطوط العريضة لمشروع الدستور، فمن المنطقي والصحيح، أن يشارك ممثلو الأكراد في هذا العمل. لا يجوز تنفيرهم لأن ذلك يشجع المزاج الانفصالي بينهم. هذا موقفنا منذ البداية".

وقال بوغدانوف على هامش المؤتمر الدولي الخاص بليبيا في باليرمو اليوم: "مما يزيد الوضع تعقيدا، عدم وجود موقف موحد بين الأكراد ووجود فصائل مختلفة التوجهات بينهم. فعلى سبيل المثال، يوجد ممثلون أكراد في اللجنة العليا للمفاوضات المعارضة ومقرها اسطنبول، وهناك طبعا حزب الاتحاد الديمقراطي وكذلك مجلس سورية الديمقراطية وغيرها.

وتابع: "يسيطر الأكراد على بعض المناطق السورية بدعم من الجيش الأمريكي، وهو أمر لا يثير السرور في نفوس السكان العرب المحليين، وكذلك يثير حساسية تركيا ونحن من جانبنا لا نفهمه".