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موسكو: انخراط الأكراد في التسوية السورية كفيل بنأيهم عن النزعات الانفصالية

موسكو: انخراط الأكراد في التسوية السورية كفيل بنأيهم عن النزعات الانفصالية
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