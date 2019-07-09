موسكو: ايران لم تنتهك التزامتها "النووية"

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن إيران بتجاوزها الحد المسموح لتخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق النووي معها، لم تنتهك التزاماتها أمام "الدولية للطاقة الذرية".

وقال لافروف في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء بعد اجتماع دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بسلوفاكيا: "لا مصلحة لنا في تصعيد الوضع حول إيران والمنطقة بشكل عام، ونأمل في أن تتحلى بضبط النفس، لكنه لا يمكننا التغاضي عن الحقائق الموضوعية، التي تكمن في أن إيران، عندما بدأت زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم وتجاوزت حد الـ3.67 بالمئة وصولا إلى 5 بالمئة وربما أكثر لاحقا، فهي لا تخرق بذلك معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الإضافي لهذا الاتفاق".

وأضاف لافروف: "يجب النظر في هذه القضية وأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، وأي التزامات إضافية تحملتها إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة ينبغي دراستها في إطار عمل اللجنة المشتركة (الخاصة بالصفقة النووية)، وفقا لما تم تأكيده في قرار مجلس الأمن الذي صادق على الاتفاق".

وتابع: "هناك مفارقة غريبة في الوضع، لأن الولايات المتحدة انسحبت بشكل فردي منها من هذه الخطة ولا تنفذ قرار مجلس الأمن ذا الشأن، وتزامنا مع ذلك تمنع كل الأطراف الأخرى من تطبيق هذا القرار، وتوجه أصابع الاتهام إلى إيران".