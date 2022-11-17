موسكو تؤكد ضرورة إنشاء منطقة آمنة حول "زابوروجيه النووية"

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين، أن بلاده على تواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن ضرورة الإتفاق على إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وقال فرشينين: "نتواصل بشكل شخصي مع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، ونحن متفقون على ضرورة وأهمية إنشاء منطقة حماية تشغيلية ونووية حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية، في أقرب وقت ممكن".

وبين فرشينين، إلى أن المعلومات المتوفرة لديه، تشير إلى أن هناك حوار بين قيادة أمانة الوكالة والجانب الأوكراني، مشددا على أن موسكو تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الإتفاقية.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، قد تحدث في وقت سابق، عن وجود إتفاق بين روسيا وأوكرانيا، بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

وتقع محطة زابوروجيه النووية، تحت سيطرة القوات الروسية، منذ شهر مارس/ آذار الماضي، كما أن سكانها قد اختاروا الإنضمام إلى روسيا الاتحادية، بعد استفتاء أجري خلال الفترة الماضية.

وتتعرض محطة زابوروجيه النووية، التي تعد الأكبر من نوعها في أوروبا من حيث القدرة على إنتاج الطاقة، وعدد المفاعلات، لهجمات وقصف مستمر، من الجانب الأوكراني –بحسب موسكو-، مما دفع روسيا لإطلاق تحذير من أن ذلك يهدد بكارثة نووية واسعة النطاق.