موسكو تؤمن ممرا انسانيا للمحاصرين في مصنع آزوت وتتحدث عن وجود مرتزقة

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن وجود مرتزقة اجانب في مصنع آزوت المحاصر في سيفيرودونتسك بلوغانسك ودعتهم للافراج عن الرهائن المدنيين ، فيما اشارت الى محاولة اوكرانيا تهريب عدد آخر من المرتزقة الى ليسيتشانسك

ممر انساني للمدنيين

وقالت وزارة الدفاع الروسية انه سيتم فتح ممر إنساني غدا الأربعاء في 15 يونيو للمدنيين من مصنع أزوت، وأوضح رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف أن "الإجلاء آمن لجميع المدنيين دون استثناء وضمان نقلهم ضمن القوافل الإنسانية إلى مراكز الإيواء المؤقت".

وتابع قائلا: "انطلاقا من المبادئ الإنسانية، فإن القوات المسلحة الروسية والتشكيلات في جمهورية لوغانسك الشعبية على استعداد لتنفيذ عملية إنسانية لإجلاء المدنيين. للقيام بذلك، من الساعة 08.00 (بتوقيت موسكو) إلى الساعة 20.00 (بتوقيت موسكو) غدا 15 يونيو، سيتم فتح ممر إنساني في الاتجاه الشمالي (إلى مدينة سفاتوفو بجمهورية لوغانسك الشعبية)".

مرتزقة اجانب في آزوت

وطالب المقاتلين والمرتزقة الأجانب المتواجدين في مصنع آزوت، بوقف أي أعمال عدائية وإطلاق سراح المدنيين الذين يحتجزونهم عبر هذا الممر الإنساني ابتداء من الساعة الثامنة صباحا (بتوقيت موسكو) غدا في 15 يونيو، داعيا إلى إيقاف المقاومة اللامعنى لها وإلقاء السلاح.

كييف تحاول تهريب مرتزقة الى ليسيتشانسك

وفيما يخص طلب كييف بفتح ممر إنساني إلى ليسيتشانسك، اعتبرت وزارة الدفاع أنه محاولة لسحب المسلحين المحاصرين في مصنع آزوت تحت ستار عمل إنساني حسب "سيناريو ماريوبول"، وقال ميزينتسيف: "نظرا لحالة اليأس التي تنتابهم جراء وضع المسلحين المحاصرين، فإننا نعتبر نداء الجانب الأوكراني لإنقاذ المدنيين المزعوم (إلى ليسيتشانك) محاولة لسحب الوحدات المسلحة المتبقية من الحصار. وبالتالي، هناك كل الدلائل على تكرار سيناريو ماريوبول".

دعم اميركي

وفي وقت سابق اقر مسؤول اميركي إن الدعم الأميركي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا هو الأكبر منذ "مشروع مارشال"، عقب الحرب العالمية الثانية.

وأضاف المسؤول، أن واشنطن تسعى لإقامة قاعدة تدريب واسعة ودائمة في شرق أوروبا، لكن "لن نكشف عن مكانها".

وأوضح أن "القوات الأميركية تشارك مع دول أخرى في تدريب وحدات أوكرانية خارج أوكرانيا".

مرتزقة اسرائيليين

واعلنت موسكو إن "مرتزقة إسرائيليين" يقاتلون في أوكرانيا جنبا إلى جنب مع مقاتلي كتيبة "آزوف"، التي تصفها موسكو بـ"النازية".

وتأسست كتيبة "آزوف" الأوكرانية سنة 2014 من قبل ناشطين من اليمين المتطرف، قبل دمجها في القوات النظامية، وأثبتت أنها من أشرس المعارضين للقوات الروسية التي تشن هجوما عسكريا على أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير.