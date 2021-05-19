موسكو تبلغ اسرائيل رفضها استهداف المدنيين

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن بالغ قلقها إزاء ما أسمته "التصعيد الإسرائيلي- الفلسطيني الحالي"، مؤكدة رفضها لأي خطوات من شأنها أن تؤدي لسقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، عقد اليوم الأربعاء اجتماعا مع سفير إسرائيل لدى موسكو ألكسندر بن تسيفي، مضيفة أن اللقاء شهد "تبادلا صريحا لوجهات النظر إزاء واقع الأوضاع في العلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية، لاسيما التطورات حول قطاع غزة".

وذكر البيان أن الجانب الروسي خلال الاجتماع "أبدى بالغ قلقه إزاء تصعيد العنف وشدد على أن أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا بين المدنيين غير مقبولة".

وجدد الجانب الروسي خلال اللقاء استعداد موسكو لتقديم جهود الوساطة إلى الأطراف المعنية بهدف "الإسهام في تسوية النزاع من خلال التفاوض بناء على أساس القاعدة القانونية الدولية المعروفة".

95% من الضحايا مدنيين

الى ذلك قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسؤول الدائرة السياسية، د. محمد الهندي، إن صورة إسرائيل لا يمكن ترميمها. وقال: إن "ادعاء تجنب استهداف المدنيين كذبة تفضحها كل الأرقام، وصور المجازر المتعمدة للنساء والأطفال في بيوتهم الآمنة بالبث المباشر أمام كل عدسات العالم".

وأكد الهندي بأن 95% تقريباً من الشهداء مدنيون، نصفهم أطفال ونساء ومُسِنون. و"نتحدى العدو الذي يُسيطر على سماء غزة ويصورها على مدار الساعة أن ينشر صورة واحدة لاستهداف مقاوم واحد وهو يطلق صاروخاً أو قذيفة هاون".

وقال: إن "ما يقوم به الاحتلال محاولة مستميتة وفاشلة لتضليل الرأي العام والصهيوني بالأساس عبر الحديث عن إنجازات جيش مُفلس، تعكس الفشل والعجز عن تسجيل صورة انتصار يقدمها أمام شعبه المحشور في الملاجئ، والمشلول عن الحياة".



